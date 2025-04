Adara se convierte en la primera expulsada tras perder un épico duelo que roza el empate y sufrir una fuerte reacción alérgica

La salvación de Jorge Pérez el pasado martes con más del 40% de los votos a su favor dejaba en una lucha de gigantes el duelo de la primera expulsión de 'Supervivientes All Stars': Adara Molinero, coronada en los días dorados de Telecinco como «reina de los 'realities'», versus Olga Moreno, ganadora de la polémica final de 'Supervivientes 2021'.

Este jueves 27 de junio se decidió el desenlace del cara a cara entre dos de las grandes protagonistas del concurso de telerrealidad durante la gala conducida por Jorge Javier Vázquez. Así, la audiencia decidió que se convirtiera en la primera expulsada definitiva de 'Supervivientes All Stars' en un duelo extremadamente emocionante. Al comienzo de la gala los porcentajes ciegos anunciaron sorpasso, aunque rozando el empate técnico: 49,9% y 50,1%.

Además, a diferencia de 'Supervivientes', en esta ocasión no hay palafito. La eliminada se vuelve directamente a España sin opción a una segunda oportunidad. La razón es que esta aventura experimental del formato de Telecinco durará poco más de un mes, frente a los tres meses habituales.

Adara y Olga eran dos de los fichajes estrella de esta edición extrema de 'Supervivientes', junto a otros nombres como Sofía Suescun o Marta Peñate, que también parten como favoritas.

Adara pide que no la salven después de ser atenida por el médico

Antes de conocer la decisión del público, Adara se hundía en pleno directo al ser evacuada de la playa por el equipo médico de 'Supervivientes All Stars' a causa de una fuerte reacción alérgica que le provocó una gran hinchazón en la cara. «No hay ningún tipo de peligro, es algo que te ha hecho reacción alérgica, pero es verdad que tienes la cara…», la intentaba tranquilizar Jorge Javier al conectar con ella.

«Siempre en mi vida pienso que se puede más y hay veces que hay que parar y decir: 'no se puede, no puedes y ya está, no pasa nada. Siempre estoy pensando en no decepcionar a nadie y no me quiero decepcionar a mí. Necesito irme a casa con mi familia, de verdad que lo necesito», declaraba la concursante con nuevo bajón anímico, muy poco después del ataque de pánico que le impidió saltar del helicóptero el primer día.

El presentador le comunicaba que los médicos la autorizaban para volver a la playa, sin embargo, antes Adara hacía una clara petición. «Todas las personas que me quieren que me ayuden a irme». La hinchazón de la ganadora de 'GH Vip 7' iba remitiendo a lo largo de la noche, pero ella seguía insistiendo en que quería marcharse. «O dicen el nombre de Olga o me da un infarto en directo», repetía antes de conocer quién sería la eliminada.