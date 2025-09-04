La vida personal de Fani Carbajo: su dura infancia, su novio actual y madre por segunda vez a los 40 años

Estefanía Carbajo (41 años) se dio a conocer al gran público hace cinco años tras su participación en la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. Al programa acudió con su pareja de entonces, Christofer, quien protagonizó uno de los momentos más virales de la televisión reciente con su mítico grito de «Estafaníaaaa» tras descubrir la infidelidad de su pareja.

Precisamente, fue ese momento el que dio la popularidad a Fani, que aprovechó la coyuntura para participar en varios formatos de la cadena como 'La casa fuerte' o 'Supervivientes', donde permaneció durante casi 60 días. Cinco años después, Mediaset le ha dado la oportunidad de volver a Honduras.

La empresaria e influencer, que cuenta con más de 670.000 seguidores en Instagram, participará en 'Supervivientes All Stars', la versión del concurso en la que participan diferentes leyendas del programa.

De esta forma, Fani tendrá una nueva oportunidad para darse a conocer y mostrar su lado más personal. Y es que la influencer ha demostrado siempre no tener problema en hablar sobre su vida más íntima. Conocemos todo a cerca de la vida de la nueva concursante de 'SV All Stars'.

Las adicciones de sus padres y el maltrato de una expareja

La infancia de Fani no fue fácil. Durante una entrevista en 'Sálvame Deluxe', llegó a reconocer que, siendo una niña de apenas seis años, se tomó una bolsa de pastillas pensando que eran golosinas y en realidad era droga, ya que su madre era adicta. «Me tuvieron que hacer un lavado de estómago», reveló.

La adicción de su madre a las drogas provocó que cada una de las hermanas se criara con un familiar distinto. En su caso, no corrió buena suerte, ya que se quedó con su padre, que «en aquel entonces era alcohólico», contó en Mtmad en una ocasión.

Su padre superó esta adicción, mientras que su madre falleció tras varias entradas y salidas de la cárcel. «Me llama a mí por teléfono la Policía para decirme que habían encontrado el cuerpo de mi madre abandonado en un edificio», contó entre lágrimas: «Ese día para mí fue tan duro».

Fani conoció al padre de Emilio, su primer hijo, cuando ella tenía 23 años y él 21. Un mes después de comenzar su relación se quedó embarazada y decidieron irse a vivir juntos. Sin embargo, la convivencia se convirtió en una auténtica pesadilla. «El maltrato, los insultos, los engaños...», contó la influencer en Mtmad.

«Me dio una patada en la tripa estando embarazada», llegó a confesar Fani, que tuvo incluso una orden de alejamiento con el padre de su primer hijo. La influencer contó que padre e hijo no tienen relación: «Ni le ve, ni le llama», al igual que tampoco le ayuda en ningún aspecto económico.

Su relación con Christofer y su paso por 'La isla de las tentaciones'

Durante años, quien ejerció de padre de su hijo mayor fue Christofer, su pareja durante diez años y con quien participó en 'La isla de las tentaciones'. En el programa, ella le fue infiel con Rubén Torres, uno de los tentadores, e incluso quiso marcharse de la hoguera final junto a él.

Christofer llegó a perdonar a Fani y ambos decidieron retomar una relación que estuvo marcada siempre por las infidelidades y los desencuentros en platós de televisión. De hecho, ambos volvieron en 2021 a República Dominicana en 'La última tentación', una versión del programa de Telecinco con antiguos participantes, y ella le volvió a ser desleal.

Fani y Christofer en su boda INSTAGRAM

Pese a las constantes idas y venidas, su noviazgo les llevó a pasar por el altar en 2023, aunque cuatro meses después anunciaron su separación definitiva. Recientemente, ambos se reencontraron después de dos años sin verse en 'De viernes' y confesaron que protagonizaron distintos montajes en televisión sobre su relación.

Su novio actual y segunda maternidad a los 40 años

En marzo de 2023, Fani presentó públicamente a su nueva pareja: Fran Benito. «Es anónimo, es mecánico, trabaja los fines de semana en una discoteca... y le conocí ahí, de fiesta», contó en su canal de Mtmad.

La pareja pronto quiso convertirse en padres. Para ello, Fani se sometió a un proceso de fecundación in vitro. No obstante, la influencer sufrió un aborto natural. «Tengo los sentimientos a flor de piel, muchas ganas de llorar», declaró cuando, por fin, se quedó embarazada.

En octubre de 2024, Fani fue madre por segunda vez con 40 años de una niña, Victoria. La llegada de su segunda hija dio un soplo de alegría a la familia. Tal y como contó la empresaria, su hijo mayor «lo llevó fenomenal» y «es superprotector».

A pesar de que la niña no ha cumplido aún su primer año de vida, Fani decidió celebrar su cumpleaños antes de marcharse a 'Supervivientes All Stars'. «Me llevo a Honduras este recuerdo 8 días antes de su cumple para no perdérmelo, aunque allí sé que te extrañaré y ese día será súper especial», contó.

Su lado empresarial y su faceta musical

Fani siempre supo que quería invertir el dinero que ganaba en televisión en montar nuevas empresas. En este sentido, el sector del ocio y la restauración fue su primera gran apuesta. Su último negocio ha sido un restaurante junto a su pareja en Leganés, tal y como contó en Mtmad.

Además, Fani también se ha adentrado en el mundo de la organización de eventos y de la música, lanzando varios temas hasta la fecha que combinan estilos como la bachata, el mambo, el reggaetón y toques de flamenco. «Yo voy a por el Grammy, he nacido para dar el cante y hacerme notar», bromeó en una entrevista reciente.