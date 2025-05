Sebastián Yatra saca a la luz una desconocida anécdota ‘de película’ sobre su pasado: «Una vez me metieron en la cárcel»

Nueva semana en 'El Hormiguero', y como pistoletazo de salida el programa de Antena 3 contó con un invitado que acudía por cuarta vez: Sebastián Yatra. Desde marzo de 2023 el artista no se sentaba con Pablo Motos, aunque hace unas semanas el cantante colombiano irrumpía en la entrevista de Lola Índigo, su compañera en 'La Voz Kids', con un reproche destinado al presentador. «No te hagas el loco. Te escribí por WhatsApp cinco veces, te dejé mensajes por Instagram, me dijiste que cuando quisiera quedásemos para yoga cuando quiera, y no me contestaste. Te mandé de esas fotos que desaparecen en Instagram, me pareció que las miraste y tampoco contestaste. Y yo tenía que venir a mostrarte algo», le afeó el intérprete de 'Tacones rojos' a Motos.

Finalmente llegaban a un entendimiento: Yatra volvería a 'El Hormiguero' este lunes 12 de mayo, coincidiendo con el lanzamiento de su próximo trabajo, 'Milagro'. A pocas horas de que viera la luz, el artista se sinceró sobre cómo se siente. «Confío mucho en mis seguidores, pero a veces no confío tanto en mí. Pero en el estudio soy muy feliz y muy pleno escribiendo, me siento súper bien. Y este disco ha sido la oportunidad de ir muy profundo en mi corazón».

Tres años ha tardado Yatra en crearlo y decidió bautizarlo así «porque para mí es un concepto hermoso, porque todos tenemos nuestro concepto de lo que es un milagro, aunque normalmente es una cosa gigante que pasa una vez en la vida». Él ha preferido darle una vuelta, «leí una definición hermosa que dice que un milagro puede ser algo tan sencillo como cambiar la perspectiva y darnos cuenta que todas las cosas en esta vida son un milagro. Entonces, es como darle importancia a todos los pequeños milagros de la vida cotidianos», comentó.

El invitado de ‘El Hormiguero’ pudo sostener por primera vez el disco en formato físico. Al verla, Motos comentó con humor con que en la fotografía de la portada Sebastián Yatra «parece un inglés saltando de un balcón». Una broma que acabó por sacar a la luz una impactante y desconocida anécdota del pasado del cantante. «A mí una vez me metieron a la cárcel por saltar de un balcón», soltó el colombiano. «¿Has saltado de un balcón y te metieron a la cárcel?», insistió el presentador, para asegurarse de que había entendido bien.

La amistad de Yatra con Tom Hanks y Rita Wilson

El invitado siguió contando lo sucedido con todo lujo de detalles. Su experiencia en prisión la experimentó cuando tenía 18 años, y además, estando en Estados Unidos. Concretamente, en Florida. «Salí por un balcón corriendo y estaba saltando balcones y me metieron a la cárcel. Estuve 27 horas. Fue complicado. Todo difícil, la pasé mal, pero celebré mucho cuando salí y fue una experiencia interesante de vida. Me hizo también valorar mucho la libertad», aseguró.

Además, se llevó a un amigo. «Fue como de típica película de estas gringas, fue en Estados Unidos. Y hay un show que se llama ‘Lockout', que es como mostrando las cárceles por dentro… Eran tal cual esas cárceles. Por la noche me metieron en mi celda y yo entro muerto del susto. Tal cosa, veo a un hombre ahí acostado. Entro como súper lento, trato de no hacer ruido, miro para el techo, empiezo a respirar y el tipo me dice, ‘¿por qué te metieron a ti?’ Y bueno, ahí le conté la historia y él me contó la suya, que estuvo fuerte. Y nos hicimos amigos». De hecho, lo acompañó a ‘El Hormiguero’.

No es la única amistad sorprendente de Yatra. También mantiene una estrecha relación con el mismísimo Tom Hanks, quien ha llegado a promocionar el anterior sencillo del cantante, ‘La pelirroja’. A petición de Motos, el invitado desveló de dónde viene tan curiosa amistad. Empezó gracias a los Oscars de 2022 y su actuación con la canción de ‘Encanto’, ‘Dos oruguitas’.

A Rita Wilson, la mujer del oscarizado actor, le encantó y acabaron haciendo buenas migas, hasta el punto de que se unieron para grabar ’Til You're Home’, el tema principal de la película ‘El peor vecino del mundo’. A raíz de la amistad de la actriz y cantautora y el astro pop colombiano conoció a Hanks. «Fuimos a cenar en Los Ángeles una vez, nos la llevamos súper bien, lo vi un par de veces más y ahorita fui a Nashville a cantar con ella en un show sinfónico. Le dije a Tom que si me ayudaba a encontrar a la pelirroja… Ahora el ‘man’ no para de escucharla».