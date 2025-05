La vida de Sebastián Yatra: su nombre real, una infancia marcada por la violencia y su ruptura con Aitana

A sus 30 años, Sebastián Yatra (Colombia, 1994) puede presumir de haber conseguido 15 nominaciones para los premios Grammy Latinos a lo largo de su carrera.

El colombiano es uno de los cantantes más exitosos de la música en español, aunque no es la única faceta que ha explorado en los últimos años: también le hemos visto como actor en la ficción de Netflix 'Érase una vez... pero ya no', o también como presentador.

El polifacético artista está de nuevo por nuestro país para hablar de sus nuevos proyectos profesionales. Concretamente, vuelve a visitar 'El Hormiguero', desde donde indican que tratarán temas como el proceso creativo de sus nuevas canciones, su evolución personal y artística, y los próximos retos que afrontará en su carrera.

Sin embargo, a pesar de ser uno de los grandes cantantes de su generación, hay muchos detalles de su vida más personal que todavía son muy desconocidos. Te contamos todo lo que debes saber sobre el lado más desconocido de Sebastián Yatra: desde su nombre real y su complicada infancia hasta su relación con la cantante Aitana.

El nombre real de Sebastián Yatra

Aunque todo el mundo le conoce como Sebastián Yatra, lo cierto es que este apellido no es real. Su nombre verdadero es Sebastián Obando Giraldo, aunque por recomendación de su madre decidió emplear el apelativo 'Yatra' como parte de su nombre artístico.

Según revelaba el colombiano en una entrevista con 'Elle', los motivos son «espirituales»: «Fue mi madre quien me lo aconsejó como apellido artístico. Y ese camino me ha llevado lejos. Ella es una persona muy honesta, muy intuitiva, muy pura, una mujer que me ha acercado intensamente a su espiritualidad», aclaró. Y es que en hindú, Yatra significa «camino sagrado a lo divino», algo que su madre siempre creyó que le ayudaría a tener suerte en su carrera.

Rodeado de violencia y narcotráfico en su infancia

A pesar de haber nacido en una influyente familia de Colombia, los primeros años de vida de Sebastián Yatra no fueron nada fáciles. Con apenas cinco años, el artista tuvo que trasladarse a vivir a Miami junto a sus padres y sus dos hermanos para huir del clima de violencia y drogas que imperaba en la ciudad de Medellín durante los años 90. La situación era tan grave que uno de sus tíos fue dado por desaparecido tras ser secuestrado.

«Medellín era un lugar lleno de narcotráfico. Un lugar que en ese momento estaba bien difícil. Mi papá, hubo un punto en el que andaba él mismo con pistola para defenderse por cualquier cosa», relataba Yatra en una entrevista para 'Caracol Televisión'.

Fue en Estados Unidos donde el colombiano comenzó a desarrollar su talento musical. El joven protagonizó una representación infantil de la producción 'High School Musical' y le gustó tanto que decidió recibir clases de canto y teatro. Apenas unos años después, en 2013 y con tan solo 19 años, lanzaba su primer single, 'El Psicólogo'.

El primer single de Sebastián Yatra como cantante

Cronología de la relación de Aitana y Sebastián Yatra

Bien es sabido, aunque ellos no han querido confirmar nunca nada, que Sebastián Yatra matuvo durante muchos meses una relación con la cantante española Aitana. Su amor fue evolucionando con el paso de los años y se convirtió en la viva imagen de lo que muchos denominan 'friends to lovers' (de amigos a amantes).

La historia de amor de Aitana y Sebastián Yatra comenzó casi sin querer en los platós de 'Operación Triunfo 2017', donde la cantante se dio a conocer. El colombiano asistió como invitado a una de las galas y entre ambos se formó una conexión instantánea: el acercamiento de Yatra durante su actuación no pasó desapercibido para nadie. El cantante se paró frente a ella y le cantó «Que la mire y que le diga 'te quiero' otra vez», ante la sonrisa de la joven catalana.

El primer encuentro de Aitana y Sebastián Yatra en 'Operación Triunfo 2017' RTVE

Este mero gesto acabaría desembocando en una frenética historia de amor. Sin embargo, no fue hasta unos años después, durante la gala de los Grammy Latinos en Los Ángeles de 2019, cuando la pareja de cantantes volvió a reconectar. Desde entonces, ambos se convirtieron en grandes amigos a pesar de los kilómetros que les separaban.

Las teorías se dispararon en esta época, pues son muchos los fans que creen que 'Cristina', una de las canciones más famosas de Yatra que habla sobre dos personas que se quieren pero que no pueden estar juntas por la distancia y los compromisos laborales, habla en realidad sobre Aitana. «Tú de 19 y yo de 23», dice la letra de esta canción, haciendo alusión a las edades que ambos tenían.

Apenas unos meses después, Yatra anunciaba su ruptura con la también cantante Tini Stoessel. Según la revista 'Diez minutos', fue en esta época cuando el colombiano le reveló su amor a la catalana, aunque esta decidió ignorar los sentimientos de su amigo y seguir adelante con su relación con Miguel Bernardeau. Eso sí, ambos mantuvieron su amistad.

Poco después, Yatra se instaló definitivamente en Madrid y, a raíz de este cambio, la extriunfita comenzó a relacionarse mucho más con él. En 2020 ambos lanzaron por fin su primera colaboración, 'Corazón sin vida', un tema que estrenaba el disco '11 razones' y en el que dejan evidencias de su química en el escenario y fuera de él. También comenzaron a trabajar juntos en 'La Voz Kids' y, en 2022, volvieron a lanzar una canción juntos, 'Las dudas', que esta vez se incluyó en el repertorio de Sebastián Yatra.

Según 'Diez minutos', la situación cambió cuando Aitana supo del encuentro íntimo que Yatra había mantenido con Claudia Martínez, una de las concursantes de 'La Isla de las Tentaciones'. Los rumores apuntan a que fue entonces cuando ella comenzó a replantearse sus verdaderos sentimientos y puso fin a su relación sentimental con Miguel Bernardeau para darle una oportunidad al colombiano.

En lo que duró su relación les pudimos ver a ambos muy cómplices en la boda de Lele Pons, de viaje en Colombia, de escapadas veraniegas en Ibiza y apoyándose el uno a otro en todos sus compromisos laborales. Con la canción 'Akureyri', que publicaron juntos, de alguna manera confirmaban lo enamorados que estaban, y ya no podían esconder su relación al mundo dada su química y las constantes 'pilladas' de los paparazzi y la prensa rosa. Así, consolidaron su relación compartiendo su amor en redes e incluso viviendo momentos familiares, además de profesionales.

Aitana y Sebastián Yatra disfrutan de sus vacaciones en Ibiza Gtres

Sin embargo, la sonada historia de amor entre los dos artistas tuvo sus idas y venidas. A finales de 2023 tuvieron una primera ruptura o distanciamiento, aunque no fue dada a conocer por ellos. Después, también entre elucubraciones, pistas en redes sociales y filtraciones, se reconciliaron en la primeravera de 2024, pero aún dejando dudas de si tenían una relación abierta y con cierta inestabilidad en la pareja.

Esto sobre todo después de que Yatra confesase en 'A solas con... ' de Vicky Martín Berrocal, que tenía cierta debilidad con la fidelidad: «Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que digo si yo tengo una relación de más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien».

Con todo ello, fue en agosto de 2024 cuando los cantantes rompieron definitivamente y, según diversos medios, fue el colombiano el que dio el paso clave para terminar la relación, e incluso se volcaron rumores sobre una posible infidelidad de él hacia ella.

En un concierto, la catalana se mostraba más emocionada y vulnerable de lo habitual, pronunciando un discurso que dejaba ver que la relación había llegado a su fin: «Hay cosas en la vida, momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto, pero a veces termina, a veces se acaba… Y no pasa nada y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma, volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera».

¿Una nueva ilusión tras su relación con Aitana?

Respecto a Yatra, pareció superar la ruptura más rápidamente y, con el tiempo que ha pasado desde entonces, el cantante de 'Tacones rojos', podría tener una nueva ilusión. Según unas imágenes publicadas por 'Semana', Yatra habría tenido alguna citas con la actriz de 'Entrevías' Nona Sobo, con la que se habría mostrado algo cariñoso. S

in embargo, el artista no ha confirmado que esté intentando empezar otra historia de amor. «El corazón lo tengo superfeliz, me inventan una novia cada semana», decía en una entrevista para 'LOS40', al preguntarle por Sobo, intentando mantener de nuevo su vida sentimental apartada de los focos.