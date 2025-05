Cristina Pardo, desde Roma, revela lo que más le ha llamado la atención de la elección del Papa: «Esta gente hace cine»

La actualidad informativa manda. Y aunque el 'access prime time' ha mantenido su programación de todas las noches, al igual que sucedió con el gran apagón, en la entrega de 'El Hormiguero' de este jueves 8 de mayo estuvo muy presente el momento histórico acontecido apenas unas horas antes: la elección del cardenal Robert Prevost como el nuevo Papa, León XIV. Tras la entrevista a Ilia Topuria,Cristina Pardo desde Roma, María Dabán, Tamara Falcó, Nuria Roca y el 'polémico Juan del Val' se congregaban en la tertulia de actualidad del programa de Antena 3 para compartir impresiones sobre todo lo que ha rodeado al cónclave.

Cristina Pardo pudo vivir el histórico ‘Habemus Papa’ en vivo y en directo. Era la primera vez, y sin ser creyente le pareció también «súper emocionante». «Estos días como casi todo el mundo daba por hecho que el Papa no iba a salir tan pronto, veías la fumata negra y sin mucha importancia. Pero claro, cuando esta tarde de pronto ha salido la fumata blanca, prácticamente ya dábamos por hecho que en esa primera votación no había habido acuerdo porque iban tarde. De pronto, he visto que la gente empezaba a correr, a pegar saltos, a abrazarse entre ellos… Una locura», relató la periodista.

De acuerdo al testimonio de Pardo al anunciar el nombre reinó cierto desconcierto alrededor, dado que mucha gente daba por hecho que el elegido sería Pietro Parolin, uno de los colaboradores de Francisco. Sin embargo, en cuanto León XIV se asomó al balcón fue todo alegría. «Las conclusiones que saco de estos días, sin ser yo cliente de esta cofradía, es que esta gente hace cine. Es impresionante cómo hacen las cosas, cómo las muestra y cómo las enseña. A mí me ha parecido imponente la puesta en escena», admitió.

El momento de la fumata

Otra de las cosas que más le ha llamado la atención a la presentadora de Atresmedia es el tamaño de la chimenea por dónde sale el humo. «Es muy pequeña. Pasa un poco como cuando vas a la Plaza del Torico en Teruel que realmente llegas allí y te sorprendes de lo pequeño que es como para darle nombre a esta plaza pues aquí pasaba lo mismo». «Yo que que había seguido esto por la tele como periodista bastantes veces siempre me parecía que el humo era confuso. Y en cambio, al vivirlo aquí me ha parecido clarísimo, negro, negro, blanco, blanco».

Aprovechando la presencia de su tertuliana en el epicentro de la noticia los colaboradores de 'El Hormiguero’ quisieron saber si allí también se vive igual la idea de Papa progresista o conservador, como en la prensa española. «En el fondo para mí esto es política y de empresa, sin que nadie se ofenda. Yo creo que la elección que han hecho esta esta tarde con Robert Prevost, siendo un cardenal estadounidense de alguna manera anti Trump en el momento que estamos viviendo, sí que tiene esa lectura. De hecho, lo veremos en los próximos meses. Además, los propios cardenales te admitían estos días que sí que hay una división en la Iglesia, otra cosa es que luego le restaran importancia, pero ellos mismos reconocen que de alguna manera sí había dos corrientes que iban a determinar el cónclave», concluyó.