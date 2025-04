Lola Índigo denuncia la prohibición del ayuntamiento de Cornellà que pone en peligro su concierto: «No nos quieren dejar hacerlo»

Concluidas las vacaciones de Semana Santa, 'El Hormiguero' volvió con fuerza a la parrilla este lunes 21 de abril con Lola Índigo como protagonista de la noche. La artista femenina más escuchada de 2024 presentó en el programa de las hormigas moradas su nuevo trabajo, 'Nave dragón' coincidiendo con su entrada en el club Platino del programa al cumplir su décima visita.

Lo hacía recién aterrizada del famoso Festival de Coachella. «No es el de Chiclana», resumió cuando Pablo Motos le preguntó por sus impresiones. O lo que es lo mismo, su manera de explicar que «la gente es así como un poco sosilla» en comparación con el público español. «Allí la gente está paradilla, pero no me ha decepcionado el festival. El festival es increíble… Y los artistas, más todavía. Me he ido a ver a mi Lady Gaga, que la amo, y ha sido una experiencia que no voy a olvidar jamás», constató.

Si bien en cierta forma reconoció que la ha decepcionado un poco. «Ha sido falta de espíritu, de pasarlo bien… También es verdad que no se puede beber alcohol. He valorado mucho al público de nuestra tierra. Ojalá los gringos pudieran venir a España, verían lo que es un público de verdad».

La evolución de Lola Índigo

Una vez satisfecha la curiosidad de Motos por la experiencia de Lola Índigo en Coachella, la invitada comentó todos los pormenores de su nuevo disco. ‘Nave dragón’ forma parte de una trilogía con la que la granadina se siente identificada. Primero era niña, luego bruja y ahora dragón. «Es como en los Pokemos, como la máxima evolución del personaje. La niña era la parte vulnerable y nostálgica. La bruja era muy reivindicativa, porque sentía que tenía que demostrar mi valía en la industria musical al ser mi primer disco. Y el dragón significa que ya se quien soy y que me siento muy fuerte», explicó.

🐉 “Ya sé quien soy y me siento muy fuerte” - Lola Indigo nos presenta su nuevo disco, ‘NAVE DRAGÓN’ #LolaIndigoEH pic.twitter.com/sfvXLTalga — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 21, 2025

Sincerándose sobre cómo ha sido esa evolución y todo el trabajo que le ha costado, la cantante aseguró que lo más difícil del proceso ha sido equilibrar la vida personal y la profesional. «Llegó un punto de mi vida que, como adicta al trabajo, todo lo que hacía era para alimentar a mi artista, para darle de comer a Lola Índigo. Hubo un momento en el que entendí que tenía que cuidar a Mimi también», confesó. Es por eso que ahora quiere que la gente vea a Mimi, «siempre que la he mostrado la gente ha sido muy amable con ella».

En peligro el concierto de Barcelona

La cantante comentó también las fechas de su próxima gira, incluyendo una noticia que dio en exclusiva en ‘El Hormiguero’: peligra el concierto previsto para el 12 de julio en el RCDE Stadium de Cornellà (Barcelona). Después de tener que trasladar el ‘show’ de Madrid del Estadio Santiago Bernabéu al Metropolitano debido a las obras y la insonorización del estadio merengue, ahora se ha encontrado con un nuevo escollo que salvar. «No nos quieren dejar hacer el concierto», desveló en ‘El Hormiguero’.

Lola Indigo confirma que dará su concierto el 14 de junio en Madrid, pero será en el estadio Metropolitano, no en el Bernabéu #LolaIndigoEH pic.twitter.com/jiZv343DEW — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 21, 2025

«La realidad es que tenemos 20.000 entradas vendidas a día de hoy, son 20.000 personas que han elegido con su sueldo y su vida vernos en Cornellà. Y está pasando que el alcalde de Cornellà ha decidido que no quiere hacer más de un concierto al mes, y ese mes está Robbie Williams», denunció la artista.

La solución planteada por el edil, adelantarla, no es viable para ella debido a la infraestructura que conlleva el concierto. «Nos ha explotado esta bomba por el simple hecho de que no quiere hacer ruido dos veces. Lo entiendo, está pasando en todos lados y ya vengo de vuelta con esto. Pero llegados a este punto en el que hay 20.000 personas que ya han hecho plan para venir a vernos, estaría guay que le diese una vuelta. Nos pone a todos muy tristes. Ver a los fans de Barcelona y que ahora estarán en casa conociendo…», manifestó con visible preocupación. Aunque todavía no hay nada decidido, reivindicó la necesidad «de encontrar un equilibrio entre la cultura y el bienestar de los vecinos».