Preguntan a Vicente Vallés qué informativo ve en su casa con Ángeles Blanco y es claro en su respuesta: «Somos muy de...»

Rivales en el trabajo, pero no en casa. Así se podría definir la relación de Ángeles Blanco y Vicente Vallés, que forman desde hace un tiempo uno de los matrimonios más consolidados del sector de la comunicación. Los dos se conocieron hace ... más de 20 años, en 1999, cuando el presentador todavía trabajaba en Telecinco. Coincidieron durante varios años al frente de los informativos del fin de semana en la cadena y fue ahí donde surgió el amor entre ambos.

Desde la marcha del madrileño a Antena 3, la pareja ha tenido que hacer frente a diferentes dificultades, como la crianza de su único hijo, Daniel, o la incompatibilidad de horarios ╣él trabajaba entre semana y ella, en el informativo de los findes─. Lo han llevado adelante con mucho esfuerzo y siendo conscientes de la importancia de pasar su tiempo libre en familia. Por ello, las vacaciones de ambos se han convertido en momentos sagrados.

También el tiempo que pasan en casa al regresar la jornada laboral. Y es que, aunque Ángeles pasó a presentar las informativos del mediodía en Mediaset hace unos cuantos meses y Vicente sigue frente de 'Antena 3 Noticias 2', las noches en su hogar continúan siendo un momento para ellos. «Llego a las 22.30 horas y paso un rato de relax con mi mujer. Echamos un ojo a 'El Hormiguero', que nos gusta verlo», contó Vallés hace unos días en 'Y ahora Sonsoles' sobre su rutina tras regresar del trabajo.

Vicente Vallés, claro sobre la rivalidad con Ángeles Blanco por sus trabajos

Sonsoles Ónega también le preguntó en esta misma entrevista por esta rivalidad entre él y Ángeles a raíz de su trabajo. Pese a que ambos pertenecen a grupos de comunicación distintos, esto se ha convertido más en una anécdota que en un problema. De hecho, el matrimonio de comunicadores intenta dejar a un lado su labor al frente de los telediarios y tratan de desconectar de de la actualidad.

«No le queremos dedicar demasiado tiempo a estar hablando del trabajo cuando ya volvemos a casa. Ha sido toda la jornada entera dedicada a eso y lo último que te apetece es hablar de todo lo que ha pasado durante el día», explicó en esta charla para el programa de Antena 3, donde también aseguró tratan de evitar críticas sobre el trabajo de ambos en sus respectivos puestos.

En cuanto a si se cuentan las exclusivas antes de los informativos, Vicente Vallés negó rotundamente. «Por supuesto que no. Hasta ahí podríamos llegar. A veces le digo que esté atenta a lo que vamos a dar porque va a ser mejor que lo suyo», relató en tono jocoso.

El informativo que se ve en casa de Vicente Vallés y Ángeles Blanco

En cuanto a esta rivalidad mediática, Sonsoles Ónega también quiso saber por el informativo que se ve en casa de Vicente Vallés y Ángeles Blanco a diario. El periodista señaló que, como sucede a menudo a otros comunicadores, «se ve de todo»: «Todos los periodistas somos muy de zappear, en teles, en radios, en periódicos. Echas un vistazo siempre a todo lo que puedes, vemos los suyos, vemos los míos, los periódicos, las radios...».

El de Ángeles no es el único telediario de mediodía que sigue, pues Vallés es muy de cambiar de canal. «Veo un poco del de Antena 3, un poco del de Ángeles, un poco de Televisión Española... Cuando tengo ocasión, de alguna televisión autonómica, o de La Sexta, que es un poquito antes. Hago un poquito de todo», señaló el veterano periodista sobre su preferencia en cuanto a cadenas.