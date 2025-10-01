La vida personal de Vicente Vallés: infancia entre «chabolas», su mujer Ángeles Blanco y su doloroso divorcio

En lo que respecta al ámbito televisivo, Vicente Vallés (Madrid, 1963) se ha consolidado como uno de los rostros periodísticos más críticos con el Gobierno español y, sobre todo, con la figura del presidente Pedro Sánchez. Gracias a esta labor, el presentador de los informativos de Antena 3 ha conseguido que su programa acumule 60 meses de liderazgo en el 'prime time', aventajando a su rival en casi 11 puntos.

A pesar de su indiscutible liderazgo en audiencia cada noche con 'Antena 3 Noticias 2', la vida personal de Vicente Vallés sigue siendo un enigma para muchos de sus seguidores. Y es que, contra todo pronóstico, el periodista ha sabido mantener un perfil discreto detrás de las cámaras. Conocida sí es su relación con otra compañera de profesión y rival en las audiencias, la presentadora de Telecinco Ángeles Blanco, con la que ha tenido un hijo.

Sin embargo, respecto al resto de aspectos de su lado más personal se conocen menos detalles: repasamos todo lo que tienes que saber sobre el presentador de informativos de Antena 3, invitado de este miércoles 26 en 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Su humilde infancia entre «chabolas»

Nació hace 60 años en Madrid, en julio de 1963, aunque nunca ha querido revelar la fecha exacta de su nacimiento. Detrás del conocido personaje de televisión se esconden unos orígenes muy humildes de los que él mismo no ha renegado jamás. Y es que, aunque ahora es toda una figura nacional, lo cierto es que el periodista nació entre «chabolas».

«El primer recuerdo que yo creo tener de mi infancia es el de, siendo muy pequeñito, estar en mi barrio, que era Vallecas, en una calle llena de barro, porque no estaba asfaltada. Nací en un barrio de chabolas que había detrás del campo del Rayo Vallecano», reveló el madrileño en una entrevista con ZendaLibros.

Con apenas tres años, el periodista residía junto a sus padres en la casa de sus abuelos paternos. «Vivía en una chabola que construyó mi abuelo con sus propias manos durante la posguerra», contó entonces Vallés. «Digamos que yo soy un madrileño típico, porque ninguno de mis cuatro abuelos es madrileño. Se conocieron y allí nací y me crie, en Vallecas», explicó, señalando que proviene de un entorno «muy humilde».

Una prestigiosa carrera como periodista y presentador

Fue durante su niñez cuando se empezó a despertar su gran interés por el periodismo, algo que le llegó de forma absolutamente espontánea. Vallés recordaba que, desde bien pequeño, ya se sentaba a leer el periódico junto a su padre, revelando así que lo de la comunicación siempre fue algo vocacional.

Se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense y, aunque se le conoce por sus apariciones televisivas, lo cierto es que su carrera comenzó en la radio. Fue la Cadena SER la que le dio la primera oportunidad de ejercer la profesión y, tiempo después, pasaría a formar parte de la sección de deportes de Televisión Española hasta 1989.

Vicente Vallés formó parte del equipo de Deportes de Televisión Española hasta 1989

Telemadrid supuso un gran cambio para su carrera: aunque comenzó a trabajar en el equipo de servicios informativos, acabaría siendo redactor jefe de Nacional, y editor del informativo de las 20:30 horas, presentado por Hilario Pino. En 1994, daría el salto a Telecinco como jefe de Nacional de Informativos Telecinco y, apenas unos años más tarde, pasaría a ser director y presentador de la edición de fin de semana.

Sin embargo, el éxito absoluto le ha llegado de la mano de Antena 3, cadena en la que es uno de los rostros más conocidos y que le ha permitido ganar reconocimiento absoluto a nivel nacional.

Su historia de amor con la periodista Ángeles Blanco

En el lado personal, el presentador está muy bien acompañado por una compañera de profesión. Desde hace años, Vallés comparte su vida con su rival televisiva, la periodista Ángeles Blanco, que lleva desde 1993 vinculada a los Servicios Informativos de Mediaset.

La presentadora de televisión, nacida en Badajoz en 1972 (50 años), es Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Toda su carrera profesional ha estado ligada a Telecinco, donde comenzó a trabajar como copresentadora del desaparecido 'Entre hoy y mañana'. Allí continúa su trayectoria a día de hoy: tras varios años en el fin de semana con José Ribagorda, desde 2024 presenta junto a Isabel Jiménez la edición de mediodía de Informativos Telecinco.

El matrimonio coincidió por primera vez en 1999, cuando ambos comenzaron a trabajar juntos en la edición de Fin de Semana de Telecinco. Aunque su primer contacto llegó durante el paso de Vallés por la cadena de Mediaset, su relación no empezó hasta años más tarde y no fue hasta 2013 cuando se hizo oficial.

A pesar de que ambos son ases de la comunicación, lo cierto es que en el plano privado han demostrado ser muy celosos de su intimidad, aunque sí han presumido habitualmente de su amor en redes sociales ‒Vallés tan solo la sigue a ella en su cuenta de Instagram‒. Lo poco que se conoce de su vida en común es viven juntos en el norte de Madrid y que ambos tienen un hijo, Daniel, nacido en el año 2013.

Para ambos ha sido un reto criar al pequeño, especialmente por los complicados horarios de trabajo que manejan ambos. «Tengo un hijo de 11 años que nació estando yo en el fin de semana. Cuando digo esto la gente me mira como si fuera marciana, pero yo no he ido con mi hijo al cine un domingo por la tarde, ni a los cumpleaños de los niños ni los familiares... No sé lo que es eso», contó en una entrevista a VerTele.

Aún así, la vida de ambos es muy diferente desde que se cambió al informativo diario, y tanto Vicente como ella pueden disfrutar del fin de semana en familia. «A partir de ahora me integro a la vida normal. Lo pude experimentar porque fui a un restaurante a comer con mi familia y no sabía que había que hacer reserva en domingo. Estoy contenta, pero mi familia está más contenta aún», afirmaba en este mismo medio sobre su cambio a los Informativos de Mediodía.

Su traumático divorcio de Lucía Méndez

Antes de conocer a su actual pareja, Vallés estuvo casado durante varios años con Lucía Méndez, periodista de 'El Mundo', con la que tuvo dos hijos, Laura (1991) y Diego (1997). Sin embargo, poco se sabe realmente sobre la relación de la pareja antes de su discreto y doloroso divorcio, que supuso un antes y un después en su vida.

Aunque el propio Vallés ha evitado hablar de su separación, sí lo ha hecho su exmujer, que aseguró entonces en una entrevista que una de sus mayores tragedias personales había sido «la destrucción de su familia».

«Fue un acontecimiento muy traumático. Yo tenía un concepto de la familia algo místico, como una unidad de destino... en lo profesional y en lo personal. Me costó mucho sufrimiento», explicó Lucía Méndez sobre su divorcio en una entrevista para 'El Mundo'.