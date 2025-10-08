Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Recuperan los cuerpos de los cuatro trabajadores fallecidos en el derrumbe de un edifcio de Madrid
Boletín del día
Escucha las noticias de este miércoles 8 de octubre

Vicente Vallés explica cómo es la rutina que sigue con Ángeles Blanco en casa tras el trabajo: «Lo último que nos apetece...»

El presentador de Antena 3 ha revelado cómo suelen pasar su mujer y él el tiempo libre tras terminar su jornada diaria en los informativos

Vicente Vallés, sobre las dificultades económicas que sufrió su familia: «Mis padres lucharon para que yo pudiese tener una vida mejor»

Vicente Vallés y Ángeles Blanco
Vicente Vallés y Ángeles Blanco RRSS
María Albert

María Albert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ángeles Blanco y Vicente Vallés forman desde hace años una de las parejas más consolidadas del periodismo español. Más de una década de amor y su hijo Daniel corroboran el éxito de ambos en lo personal, a pesar de las trabas ... que han tenido que atravesar. Entre estos problemas, la incompatibilidad de horarios que han afrontado durante buena parte de su relación, así como a la competencia de sus respectivas cadenas de televisión (Telecinco y Antena 3), que les ha convertido en rivales por las audiencias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app