Vicente Vallés explica cómo es la rutina que sigue con Ángeles Blanco en casa tras el trabajo: «Lo último que nos apetece...»

Ángeles Blanco y Vicente Vallés forman desde hace años una de las parejas más consolidadas del periodismo español. Más de una década de amor y su hijo Daniel corroboran el éxito de ambos en lo personal, a pesar de las trabas ... que han tenido que atravesar. Entre estos problemas, la incompatibilidad de horarios que han afrontado durante buena parte de su relación, así como a la competencia de sus respectivas cadenas de televisión (Telecinco y Antena 3), que les ha convertido en rivales por las audiencias.

Aunque siempre se han mostrado muy herméticos respecto a su vida detrás de las cámaras, aprovechan cada ocasión que tienen para apoyarse mutuamente en lo profesional. Así sucedía hace unos días con motivo del lanzamiento del último libro del conductor de Atresmedia, 'La caza del ejecutor', que Ángeles mostraba orgullosa en sus redes sociales. «He sido la primera en leerlo. Es lo que hay…», escribía en su cuenta de Instagram junto a una imagen de la nueva novela de espías de su marido.

A pesar de que se han mantenido alejados del foco público, el madrileño no dudó en sincerarse sobre algunos de los aspectos más desconocidos de su relación en 'Y ahora Sonsoles'. Allí acudió este pasado lunes para presentar su nueva obra, que incluye una dedicatoria para su esposa, de la que aseguró que continúa «muy enamorado».

Los inicios de la relación de Vicente Vallés y Ángeles Blanco

Según ha contado ante Sonsoles Ónega, ambos se conocieron trabajando en Telecinco hace más de dos décadas, en 1999, aunque ya habían coincidido tiempo antes. Fue durante esta época, donde ambos comenzaron a verse a diario, cuando terminaron por enamorarse, tal y como ha explicado

«Tuvimos una etapa de tres años que trabajábamos juntos porque presentábamos juntos el informativo del fin de semana. Nos conocíamos de bastante antes porque llevábamos ya varios años trabajando allí, pero, a partir de ese momento, de coincidir juntos trabajando todos los días, nos conocimos más», desveló al hablar sobre los inicios de su relación.

Hasta hace poco más de un año, uno de los grandes problemas en su matrimonio era la incompatibilidad de horarios: él trabajaba entre semana y ella, en el informativo de los findes. Eso les ayudó a valorar más aún el tiempo que pasaban juntos y, aunque el cambio de Ángeles a los informativos del mediodía les ha permitido coincidir más aún, siguen siendo muy conscientes de la importancia de disfrutar del momento. «Las vacaciones y los fines de semana son sagrados», advirtió este.

Su rutina familiar tras regresar de su trabajo en los Informativos de Antena 3 y Telecinco

Lo primero que hace Vallés al volver a su hogar tras su labor al frente de 'Antena 3 Noticias 2' es aprovechar el tiempo junto a su esposa. «Llego a las 22.30 horas y paso un rato de relax con mi mujer. Echamos un ojo a 'El Hormiguero', que nos gusta verlo. Ya depende después porque llegas cansado, a las 23.00-23.30 el sueño se hace difícil de soportar porque madrugamos para llevar al chico al colegio», explicó sobre la rutina que siguen ambos.

Preguntado por esta rivalidad entre él y Ángeles a raíz de su trabajo y el informativo que se ve en su casa a diario, el periodista señaló que «se ve de todo»: «Todos los periodistas somos muy de zappear, en teles, en radios, en periódicos. Echas un vistazo siempre a todo lo que puedes, vemos los suyos, vemos los míos, los periódicos, las radios...».

Respecto a si suelen ser críticos con el trabajo que se hace en cada cadena, el conductor ha asegurado que tanto él como su mujer intentan desconectar y no hablan mucho de ello: «No le queremos dedicar demasiado tiempo a estar hablando del trabajo cuando ya volvemos a casa. Ha sido toda la jornada entera dedicada a eso y lo último que te apetece es hablar de todo lo que ha pasado durante el día».

«[Ángeles y yo] no le dedicamos tiempo a hablar de trabajo. Lo último que te apetece es hablar de lo que ha pasado durante el día» Vicente Vallés

El fútbol, tema tabú en casa de Ángeles Blanco y Vicente Vallés

Aunque intentan no entrar en materia de trabajo, el verdadero ámbito en el que no coinciden en absoluto es el fútbol: él es un ferviente seguidor del Atleti y ella, del Real Madrid, lo que ha hecho que este deporte se convierta en todo un tema tabú en su hogar.

«Hay manifiesta incompatibilidad que no hemos conseguido resolver en todos estos años. He perdido la esperanza de que venga al lado bueno de la historia, que es el del Atleti», contó el madrileño, explicando que su hijo pequeño no les quiere decir de qué equipo es, «aunque intuye» que puede seguir sus pasos.