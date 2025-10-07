Una pareja de solteros que se conoció en 'First Dates' revela toda la verdad sobre el programa de Cuatro: «No es por la noche y no se cena»

'First Dates' aterrizó en la parrilla de Cuatro hace casi una década y, a lo largo de estos años, se ha consolidado como uno de los formatos 'estrella' de Mediaset. Presentado por Carlos Sobera, es la versión española del programa británico homónimo, ... basada en las primeras citas de dos personas solteras.

Ambientado en un restaurante especialmente diseñado para el encuentro, el formato busca capturar la magia —y a veces la incomodidad— de conocer a alguien por primera vez. Los participantes, previamente seleccionados por afinidades y preferencias, se sientan frente a frente con la esperanza de que surja la conexión e, incluso, el amor.

Uno de los mayores atractivos del programa es su tono desenfadado, ya que se capturan tanto las conversaciones, como las reacciones espontáneas y los silencios incómodos de los comensales. Al final del encuentro, ambos deben tomar una decisión: ¿quieren tener una segunda cita?

A lo largo de estos casi diez años, han surgido multitud de parejas de 'First Dates'. Algunas de ellas han contado su experiencia en redes. Es el caso de Óscar y Ana, dos jóvenes de Granada que se conocieron en el programa y acaban de celebrar su quinto aniversario como pareja.

«Estos somos nosotros. Una pareja salida de 'First Dates'», cuentan en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, bajo el nombre 'Granadinos por Lanzarote', ya que en la actualidad viven en la isla canaria. «Os vamos a contar tres curiosidades del programa que seguro que no conocíais», adelantan.

De la comida a cuándo se graba 'First Dates': «No es una cena»

En primer lugar, Óscar cuenta que 'First Dates', al contrario de lo que parece en pantalla, no se graba en un auténtico restaurante. «Es un plató de televisión, no hay techos. Lo siento, te he roto el mito», señala. En concreto, el set de grabación se sitúa en un polígono de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Ana desvela después una segunda curiosidad del programa de citas: «La comida siempre está fría, puesto que es un catering». En este sentido, las parejas suelen tener la posibilidad de elegir entre distintas opciones.

Además, cuenta Óscar, los comensales realmente no pagan. «Es un dinero que previamente te ha dado la productora, así que cuando alguien dice 'yo te invito', realmente nadie está invitando a nadie», explica.

En un segundo vídeo, Óscar y Ana desvelan nuevas curiosidades de 'First Dates'. Tal y como explica el granadino, el programa establece distintos turnos de grabación: por la mañana, al mediodía y por la tarde. «No es por la noche, no es una cena», aclara.

En su caso, ambos tuvieron la cita en el turno de las 11 de la mañana: «Nosotros desayunamos». «Y encima, cuando llegas, tienes que decir 'buenas noches' y en realidad es por la mañana, son 'buenos días'», cuenta Ana. «Como anécdota, a mí me hicieron apagar el reloj para que no se viera realmente la hora que es», añade Óscar.

En cuanto a la grabación, Ana explica que se estructura en tres tiempos. «Por un lado, está la supuesta cena, la segunda parte sería donde nos hacen las preguntas individuales y la última sería la pregunta en conjunto donde se decide todo, el 'sí' o el 'no'», explica.

La ropa y la decisión final del programa

Por otro lado, Óscar cuenta que en el set de grabación «hay micrófonos por todas partes»: «Te ponen uno aquí -en el pecho-, otro en la espalda y en la mesa hay muchos: en el servilletero, en el frutero...». Como dato curioso, desvela, «no puedes llevar dos anillos juntos» porque si chocan producen un sonido muy molesto en televisión.

En un tercer vídeo, la pareja comenta que el programa pide a los invitados que lleven entre tres y cuatro cambios de ropa. «No puedes llevar estampado tipo raya porque hay un efecto que hace la cámara que daña la vista del que lo está viendo», explica Óscar, quien tuvo que quedarse con su segundo cambio.

La pareja también cuenta que se graban totales, cortes de vídeo donde comparten su opinión acerca de su encuentro: «Te preguntan cosas sobre tu cita y qué te ha parecido, qué experiencia te llevas, si congeniarías o no...».

En este sentido, los más importantes son aquellos que se graban después, en la decisión final: «Si los dos decimos que sí queremos tener una segunda cita, no llegas a salirte de la habitación, realmente te quedas pegado a una pared. O sea, vamos para el mismo lado. Si uno dice dice que no, se va para un lado y el otro para el otro». «Es verdad, nuestra primera cita fue una pared», añade Óscar, entre risas.