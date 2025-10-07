Suscríbete a
ABC Premium

Una pareja de solteros que se conoció en 'First Dates' revela toda la verdad sobre el programa de Cuatro: «No es por la noche y no se cena»

Óscar y Ana desvelan distintas curiosidades del formato de televisión, donde tuvieron su primera cita hace cinco años

«Ave María, lo que me ha tocado»: una soltera, espantada con los insólitos gustos de su cita

Una pareja de solteros que se conoció en 'First Dates' revela toda la verdad sobre el programa de Cuatro: «No es por la noche y no se cena»
Una pareja de solteros que se conoció en 'First Dates' revela toda la verdad sobre el programa de Cuatro: «No es por la noche y no se cena» CUATRO/INSTAGRAM
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

'First Dates' aterrizó en la parrilla de Cuatro hace casi una década y, a lo largo de estos años, se ha consolidado como uno de los formatos 'estrella' de Mediaset. Presentado por Carlos Sobera, es la versión española del programa británico homónimo, ... basada en las primeras citas de dos personas solteras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app