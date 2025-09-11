Carlos Sobera, directo con lo que le suelta un soltero nada más llegar: «¿Me estás tirando los tejos?»

'First Dates' apura sus últimas horas en Telecinco para regresar a Cuatro, pero mientras tanto el amor sigue intentando colarse en la cadena de Mediaset entre los solteros que acuden al programa. Sin embargo, anoche se produjo un momento algo 'confuso' con su presentador, Carlos Sobera, que se quedó de piedra al ver cómo uno de los comensales nada más llegar comenzaba un inesperado 'tonteo' con él. Tanto es así, que el conductor del espacio para dejar claros los términos le preguntara directamente qué estaba pasando.

Carlos Sobera ejercía de maestro de ceremonias como cada noche y recibía a Zacarías, un pintor jubilado de 75 años, que era por todos conocido como 'Paco'. Así, el soltero llegó muy dicharachero a 'First Dates', demostrando lo espontáneo que era. «Hombre, don Carlos y me quedo corto», afirmaba el comensal que estrechaba la mano a Sobera a su llegada.

«¿Te llamo Paco o Zacarías?», le preguntaba el presentador del programa. «Como quieras», le respondía el hombre que explicaba que cuando lo bautizaron el cura le puso Zacarías por ser el día del santo pero que su padrino dijo 'Paco' y por eso todo lo el mundo lo conocía por el segundo nombre, aunque para firmar usaba el primero.

Entonces, tanto 'Paco' como Carlos Sobera se acercaron al mostrador del restaurante de 'First Dates' y allí el soltero comenzó a presentarse. Sin embargo, el hombre se salió del guión. «Sales más guapo que en la tele», le soltaba Zacarías al presentador. «Sí, sí, es lo que tengo», bromeaba el conductor del programa de citas, mientras el comensal proseguía. «Estás currete», le espetaba el soltero que provocaba la risa a Carlos Sobera. «Pero, ¿me estás tirando los tejos? Que yo me animo enseguida», le preguntaba directamente el conductor del espacio ante el continuo 'tonteo' de 'Paco'. «Pero, ¡por Dios! Si te dijo alhaja como a una chiquita», le replicaba el soltero que hacía gala de su buen humor.