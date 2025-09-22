Lydia Lozano se 'lanza al cuello' de Mar Flores con una demoledora 'rajada': «Deberías pasar un polígrafo»

Nueva 'rajada' contra Mar Flores. Esta vez no ha sido ni Alessandro Lecquio desde 'Vamos a ver' (Telecinco) o Carlo Constanzia padre desde 'De Viernes' (Telecinco), sino que ha sido Lydia Lozano, ex de 'Sálvame' y recién estrenada colaboradora del programa de Santi Acosta. Y es que, la periodista se ha despachado a gusto contra la modelo con unas declaraciones que ha recogido 'Aruser@s' (La Sexta) este lunes y con las que no ha dejado indiferente a ninguno de los miembros del programa de la cadena de Atresmedia.

Todo ha ocurrido cuando 'Aruser@s' ponía el foco sobre la Semana de la Moda de Madrid y se hacía eco del desfile de Lola Casademunt que tuvo como protagonista sobre la pasarela a Esther Cañadas. Así, Tatiana Arús, colaboradora del programa de La Sexta, daba algunos detalles de los diseños que propuso la firma, cuando se fijaba en la presencia de Lydia Lozano entre los invitados. Y es que, la periodista de Telecinco se despachó a gusto contra Mar Flores. «Arremete duramente contra Mar Flores», afirmaba la tertuliana que ofrecía a los telespectadores el 'ataque' de Lydia Lozano a la nueva colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'.

«Vamos a ver Mar Flores, ¿Por qué no estas aquí?», preguntaba Lydia Lozano dirigiéndose a la modelo. «Hay que ser agradecida con la gente que una vez lanzó una cápsula tuya. Pero, ¿por qué no estás aquí y estás en el de Carolina Herrera», espetaba la colaboradora de 'De Viernes' en un claro 'dardo' a la tertuliana de Sonsoles Ónega antes de proseguir atizando a Mar Flores.

«Y, por cierto, si los periodistas te preguntan sobre el libro, contesta. Que tu hijo se lo ha leído, pero es mejor decir que no se lo ha leído para que no te repregunten. ¡Pero habla de tu libro! Así vendes más. Deberías pasar un polígrafo, hija mía, pero un polígrafo calentito», le soltaba Lydia Lozano a Mar Flores sin morderse la lengua.

Evidentemente, las palabras de la periodista no pasaron desapercibidas para Alfonso Arús que reaccionó a la 'rajada' de la colaboradora de Telecinco. «¡Ojo a Lydia Lozano! Era previsible lo que está pasando, yo sigo sin entender qué gana Mar Flores», señalaba el presentador de 'Aruser@s' que estos días pasados ya cuestionó las consecuencias que podría sufrir la modelo con la publicación de sus memorias.