La conexión de Mar Flores y Pedro Sánchez: Susanna Griso revoluciona el plató con su insólita comparación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en todas las salsas. Y es que, el jefe del Ejecutivo ya se cuela hasta en las secciones del 'corazón' de los programas de televisión. Y si no, que se lo digan a los telespectadores de 'Espejo Público' (Antena 3) que han visto cómo la presentadora del espacio, Susanna Griso, sacaba a relucir el nombre del mandatario español para hacer una insólita comparación con Mar Flores.

'Espejo Público' llegaba a la recta final del programa, cuando ponía sobre la mesa los asuntos del 'cuore' y del famoseo más destacados de las últimas horas. Así, se hacían eco de la 'guerra' entre artistas por sus posicionamientos con respecto a Israel, pero también tenían tiempo de poner el foco en la reacción de Mar Flores a la polémica foto de Terelu Campos con su ex Carlo Constanzia.

«No he visto nada. No sé de qué me estás hablando, yo he estado casi dos días trabajando 12 o 14 horas y no sé de qué me estás hablando, pero de todas formas, yo no tengo nada que ver con las polémicas», respondía la modelo a los periodistas que le preguntaban por la mediática instantánea de Terelu Campos en su cumpleaños junto a Carlo Constanzia en unas imágenes que recogía 'Espejo Público'.

Entonces, de vuelta al plató del matinal de Antena 3, Susanna Griso tomó la palabra y sorprendió a todos con la reacción que tuvo tras escuchar las declaraciones de Mar Flores. «Le pasa como a Pedro Sánchez que estaba con el canciller alemán y tampoco se enteraba de lo que pasaba con Puigdemont y Zapatero», afirmaba la irónica la presentadora que dejaba una insólita comparación ante las cámaras de 'Espejo Público'.