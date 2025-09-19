Indignación total por el reportaje que ha sacado a la luz que todo un barrio de Córdoba vive de la paga vital

'Espejo Público' ha levantado mucha polémica con un reportaje sobre el barrio de Córdoba que vive de la «paga vital».

La que ha liado 'Espejo Público' (Antena 3) con un reportaje sobre el barrio cordobés de 'Los Vikingos'. Y es que, el matinal enviaba a un reportero a la zona y desvelaba que todos los que vivían allí vivían de las pagas vitales. El tema indignaba a los telespectadores que han generado un gran revuelo en las redes sociales ante los testimonios que recogía el programa presentado por Susanna Griso.

«La noticia que más visitas ha tenido en nuestra web ha sido el reportaje de nuestro compañero Miguel Ángel Silva que se adentraba en el barrio de 'Los Vikingos' de Córdoba. Descubríamos de la realidad de cómo viven muchos de sus vecinos. Nos contaban que no trabajan y que tampoco buscan empleo porque viven del ingreso mínimo vital. Una forma de vida que ha encendido la polémica y también el debate en las redes sociales», introducía la reportera de 'Espejo Público' antes de emitir el reportaje.

Así, el reportero del matinal de Antena 3 preguntaba a una vecina de 'Los Vikingos' si había trabajado alguna vez y la respuesta era rotunda: «nunca». «¿A qué os dedicáis vosotros?», preguntaba Miguel Ángel Silva a otros vecinos. «Comemos del Estado, de la vital», contestaban sin morderse la lengua. «Pero, ¿no buscáis trabajo?», se interesaba el periodista de 'Espejo Público'. «Para qué, ven la dirección y no nos dan trabajo», aseguraba un hombre a los micrófonos de Antena 3. «O sea, que vivís de lo que pagamos los contribuyentes», le decía el reportero del programa, a lo que su interlocutor le confirmaba el dato. «Ahí, está. Claro», sentenciaba el individuo.

La constante entre los vecinos era la misma. «Por la mañana paseo, por la tarde, descanso», señalaba otro vecino de 'Los Vikingos', que también afirmaba vivir del Estado y que no buscaba trabajo. Tan solo un hombre de los que salió en el reportaje de 'Espejo Público' apuntó que trabajaba y se encaró con el resto por no trabajar.

«Ojo, a esto, el que trabaja echa en cara a los que viven del ingreso mínimo vital que se den la vida perra sin hacer el mínimo esfuerzo ni buscar trabajo», reaccionaba Susanna Griso tras el visionado del reportaje.