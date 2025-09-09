Alessandro Lecquio fulmina las memorias de Mar Flores al destapar toda la verdad: «Debe ser agotador inventarse una vida entera»

Mar Flores vuelve a ser tema de conversación en las tertulias de la prensa 'rosa'. Y es que, la modelo ha sacado unas memorias, 'Mar en calma', que tienen revolucionados a los colaboradores de los programas de crónica social, ya que en ellas habla de los que han sido los hombres de su vida. Además, para más 'inri', la madre de Carlo Constanzia ofrecía una entrevista a la revista Vanity Fair y se sentaba con Pablo Motos en 'El Hormiguero' donde se abría en canal sobre los malostratos que recibió. Sin embargo, el remover el pasado tiene sus consecuencias y Alessandro Lecquio, que ha sido uno de los hombres en la vida de Mar Flores, no ha tardado ni un segundo en desmontar de manera tajante su relato en 'Vamos a ver' (Telecinco).

«Cruel», «machista» o «vengativo» eran algunas de los adjetivos que 'Vamos a ver' extraía de las memorias de Mar Flores, ya que con dichos términos la modelo calificaba a Alessandro Lecquio, colaborador del programa de Telecinco. Unas palabras que suponían el inicio para hablar de la publicación de la modelo que el tertuliano echaba por tierra de un plumazo.

«Mar Flores no miente, reinventa. Lo suyo no es memoria, es creatividad sin freno», afirmaba Alessandro Lecquio ante las cámaras de Telecinco. «Debe de ser agotador tener que inventarse una vida entera cada vez que te pregunten por la verdad. Lo que importa no es lo que hizo, lo que importa es por qué se orquestó esto para apuntar hacia mí siendo yo el único soltero en todo aquello», señalaba el colaborador de 'Vamos a ver' que hacía hincapié en el hecho de su soltería. «Ella dice de repente que éramos los dos solteros. ¿Cómo que los dos? Ella no, estaba con Fernández Tapias en el 97», manifestaba tajante el tertuliano que seguidamente relataba cómo se hizo el reportaje.

«Las fotos nos las hicimos los dos con una camarita de fotos, los dos en la cama. Llevábamos un año de relación, nos ponemos con una camarita de tontos y nos hacemos esas fotos», relataba Alessandro Lecquio que volvía a arremeter contra la modelo. «Mar flores tiene una imaginación tan activa que perfectamente podría escribir ficción. La pena es que crea que es una autobiografía. Y que conste que yo no tengo nada en contra de la ficción siempre y cuando no se presente como una memoria real», indicaba el colaborador de 'Vamos a ver', que continuaba desenmascarando a Mar Flores.

Alessandro Lecquio lo cuenta todo en 'Vamos a ver'

«Esas fotos nos las hicimos nosotros, las copias las tiene el marido de la hermana de Mar Flores que es Kiko Matamoros, que era su representante en ese momento. Yo no tenía copias. Las tenia el fotógrafo amigo ya no más amigo Miguel Temprano. A mí se me señaló y yo no fui. Yo no. Ella lo sabe perfectamente, eso fue dos años después de nuestra relación. Ella estaba saliendo con otra persona y yo ya vivía otra vida. No tengo nada que ver con aquello», se defendía Alessandro Lecquio ante las cámaras que ponía el foco en lo escandaloso de las fotos.

«Esas fotos eran escandalosas porque en dos de las fotos ella tiene un ejemplar en sus manos del suplemento 'Blanco y Negro' donde sale una entrevista suya en la que decía que el hombre de su vida era Fernando Fernández Tapias, que se quería casar con él y que era el amor de su vida», recordaba Alessandro Lecquio que reconocía que estaba enamorado de Mar Flores.

«Yo hice las fotos de la famosa farola que salieron en portada de Diez Minutos. Esa foto es mía, se hizo desde casa de mi madre en Roma, desde la capilla del palacio. La hace Miguel Temprano y yo quería hacer esto porque quería que ella rompiese con Fernando Fernández Tapias», aseguraba Alessandro Lecquio que revelaba que cobró 2,5 millones de pesetas por las fotos. «Se los di íntegros a Mar Flores porque me los exigió después de decirle que la portada la había hecho yo porque quería que rompiese con Fernando», zanjaba el colaborador de 'Vamos a ver'.