Lo llaman TelePedro: el tono extremo de la nueva RTVE

'Malas lenguas' o 'Directo al grano' son algunos de los formatos que empiezan a apostar por un perfil de tertuliano joven, procedente en muchos casos de las redes sociales, más combativo que analítico, que sustituye la serenidad por la efervescencia, la reflexión por la consigna y el debate por una suerte de performance ideológica

Clara Molla Pagán

Cada vez es más frecuente ver en el plató a jóvenes activistas de redes sociales que se han convertido en analistas de la realidad bajo una mirada partidista, más atacante que analítica, acompañada en ocasiones de gritos y discursos airados. En RTVE, la política ya ... no solo se analiza, se teatraliza. Sarah Santaolalla es un ejemplo de este reparto político, que ha pasado, en breve tiempo, de ser un rostro desconocido a ocupar asientos en programas como 'Malas lenguas' o 'Directo al grano' y protagonizar estos momentos. Joven, combativa y sin filtros, no ha tenido reparo en convertirse en activista de determinadas causas ni en cruzar líneas rojas, como cuando llamó «idiotas» a los votantes del PP. «El problema de esta gente es que los datos no ayudan a su relato. Ayuda la mentira y ayuda un país desinformado de idiotas, que alguno todavía le creerá […] Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular o a Vox», afirmaba alterada esta colaboradora el pasado 26 de agosto en 'Malas lenguas', aunque podría haber sido 'Directo al grano' o 'Mañaneros'. Ese alboroto, como otros, en redes le ha reportado tanto aplausos como abucheos, así como choques con otros colaboradores. Sin embargo, «la activista» convirtió su papel en víctima después de críticas y comentarios en redes sociales. Una víctima que, lejos de ser cuestionada por sus palabras, RTVE ha decidido blindar y defender. «Ni nos vamos a acostumbrar ni lo vamos a consentir», afirmaba el solemne comunicado que compartió el Consejo de Administración el jueves, pese a no contar con el apoyo unánime de quienes lo integran.

