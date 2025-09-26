La insólita advertencia de Roberto Leal a Manu y Rosa en la prueba más desafiante: «Os dejamos cinco minutos castigados»

«Nombre del filósofo que en el año 384 fue elegido Prefecto de Constantinopla por el emperador romano Teodosio I». La respuesta era Temistio y le costó a Rosa Rodriguez más de dos millones de euros la tarde anterior en 'Pasapalabra'. El duelo entre la coruñesa y su rival, Manu Pascual, con 217 y 347 entregas, respectivamente, se encuentra en el punto álgido. Si la dinámica continúa como hasta ahora, en poco más de diez programas el madrileño se proclamará el concursante más longevo de la historia del formato, superado al imbatible Orestes Barbero.

Noticia Relacionada La confesión de Rosa sobre su profesión fuera de 'Pasapalabra': «Me maravilla» María Robert 2.116.000 euros es el bote por el que luchan la coruñesa y Manu, el segundo premio más alto del formato

Paralelamente, el premio en juego también va camino del récord absoluto: este viernes 26 de septiembre alcanzó 2.176.000 euros. Lo cual quiere decir que ya le restan menos de 100.00 euros para rebasar la cifra del mayor premio en solitario entregado en España, el de 2.272.000 euros que Rafa Castaño se embolsó en marzo de 2023.

O quizá alguno consiga completar el 'Rosco' antes de que eso ocurra y el cheque caiga antes. Por segunda tarde consecutiva, Rosa rozó el bote con la punta de los dedos, quedándose a tan solo dos aciertos en un igualado duelo con Manu. El madrileño se plantaba con 21 palabras correctas cuando firmaban tablas. No obstante, ella decidía arriesgar e ir a por el premio.

Un himno de los Hombres G se le resiste a Rosa

Pero aunque la veteranía es un grado, 'La Pista' sigue suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para Manu y Rosa en 'Pasapalabra'.Txabi Franquesa acertaba a la primera 'Hooked on a feeling', lo mismo que Candela Serrat el 'hit' de OBK'Historias de amor'. Después del buen empeño de los invitados les tocaba el turno a los dos concursantes, a quienes la respuesta se les resistía más. Aún tratándose de una canción mega conocida de los años 80, específicamente, de 1985.

Rosa, que iba decidida a por el bote, termina cometiendo un fallo en su palabra número 24. ¡Gracias por acompañarnos una semana más desde casa! 💙🧡 #Pasapalabra1365



Directo ▶️ https://t.co/DyOMSfU9bc pic.twitter.com/eK6pyRdz1m — Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 26, 2025

«Os la tenéis que saber», aseveraba Roberto Leal. El convencimiento del presentador en que conocían el tema era tal que los retaba de una manera nunca antes vista en el programa. «Si no, todo el público entero y los invitados nos vamos a tomar un café y os dejamos cinco minutos castigados», advertía.

La docente se adelantaba con el pulsador a su contrincante, sin embargo, no fue capaz de reconocerla. Encima tuvo que lamentar que el tema anterior sí se lo sabía, con letra y todo. Manu aprovechaba el rebote y adivinaba que se trataba de uno de los himnos de Hombres G, 'Devuélveme a mi chica'.