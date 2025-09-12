La confesión de Rosa sobre su profesión fuera de 'Pasapalabra': «Me maravilla»

Programa a programa y pies de plomo; esa es la fórmula del éxito de Manu Pascual y Rosa Rodriguez en 'Pasapalabra', donde continúan imparables cada tarde haciendo historia del concurso. Con 337 y 207 entregas a sus espaldas, respectivamente, pocos récords les faltan por superar.

El madrileño se encuentra a 23 'Roscos' de alcanzar a Orestes Barbero como el participante más longevo. Además, es el único concursante a excepción del burgalés en haber superado los 300 programas. La coruñesa, por su parte, acaba de convertirse en la única mujer bicentenaria del formato. En cuanto al bote, la cifra habla por sí sola: este viernes 12 de septiembre ascendió a 2.116.000 euros.

Solo dos aciertos en el 'Rosco' los separaron a ambos de llevárselo a casa. Tras un trepidante duelo, lograron firmar el empate con 23 palabras correctas. También significa que pueden seguir alargando la racha de tranquilidad evitando la 'Silla Azul'.

La despedida de los invitados

Un final lleno de emoción, a la altura del último programa de los cuatro famosos que han ayudado a Manu y Rosa durante tres entregas. Santi Rodríguez, Esther Arroyo, Berta Collado y Carlos Hipólito recibieron alucinados el poema que el madrileño les dedica, escrito de su puño y letra, a todos los invitados. Su compañera puso la nota emotiva con un sentido agradecimiento. Al cumplir 200 programas, Rosa ya comentó que su intención es volver a trabajar como docente una vez termine su participación en el concurso.

Una labor que volvió a mencionar para decirle adiós a los equipos. «Como profesora, una de las cosas que más me gusta experimentar es cuando se crea ese ambiente de complicidad y compañerismo entre todos los estudiantes», aseguró. Lo extrapoló a su faceta de concursante, «me maravilla cuando se forma un grupo tan bonito, y en estos tres programas lo hemos experimentado», confesó. Por ello, les dio las gracias a los cuatro «por el buen rollo y la energía»