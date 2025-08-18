Ni Orestes, ni Rafa: la gesta con la que Manu puede desbancar a todos los concursantes míticos

Pocos concursantes forman parte del club de centenarios de 'Pasapalabra'. De hecho, hasta la llegada de Manu Pascual al programa tan solo tres habían superado la barrera de los 200: Orestes Barbero, Pablo Díaz y Moisés Laguardia. Pero en poco menos de año y medio de andadura, el madrileño ha ido desbloqueando hitos, desbancando en el podio a figuras históricas del formato de Antena 3 por el camino.

El pasado 22 de julio escalaba un nuevo nivel, un hito que solo Orestes había logrado hasta la fecha: alcanzar los 300 programas en 'Pasapalabra'. Mientras se aproxima a las 360 entregas que permaneció el burgalés, el concursante más querido y más longevo por el momento, parece que le quedan pocas marcas por superar. Nada más lejos de la realidad.

¿El mayor bote de la historia?

Si lograra completar el 'Rosco' en las próximas semanas, el madrileño se convertiría en el ganador del bote con más programas acumulados, pues Orestes no llegó a llevarse el cheque.

Por otro lado, también es probable que eso ocurra cuando el premio haya sobrepasado el histórico bote de 2.272.000 euros que conquistó Rafa Castaño, dado que en estos momentos acaba de pasar la barrera de los dos millones de euros. En tal caso, Manu haría historia con mayúsculas en 'Pasapalabra' al coronarse como el participante más veterano en embolsarse el bote más alto.

Ahora bien, para lograrlo el magnífico concursante tendría que vencer a su compañera, Rosa Rodriguez, una contrincante a su altura con la que protagoniza un largo duelo de casi 200 programas. La coruñesa también ha batido sus propios récords: es la mujer que más programas acumula en la historia del concurso.