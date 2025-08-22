¿Cuánto tardaron los campeones de 'Pasapalabra' en llevarse el bote?

Cuanto más tiempo permanecen en 'Pasapalabra', más emocionantes se tornan los duelos entre Manu Pascual y Rosa Rodriguez. Uno con 320 programas a sus espaldas, y la otra con casi 200, han rozado en varias ocasiones el bote de más de dos millones de euros en juego que hoy por hoy acumula el programa de Antena 3.

Al mismo tiempo, van conquistando hitos. El madrileño ostenta el segundo puesto en el ranking de longevidad, solo por detrás de Orestes Barbero (360 entregas). Por esa razón, si llevara el bote sería también el participante con más programas a sus espaldas en conseguirlo.

Por su parte, la coruñesa no es solo la mujer que más tiempo ha permanecido en 'Pasapalabra', sino también está a punto de desbancar a Rafa Castaño en la cuarta posición en la clasificación según veteranía.

Parece que todavía no han tocado techo, pero mientras alguno pinta de verde un 'Rosco' al completo, repasemos cuántos programas necesitaron los anteriores ganadores para lograrlo.

Pablo Díaz: 260 programas

Aunque Orestes le arrebató el récord de participación más larga en el formato de Antena 3 y si Manu se hace con el bote perdería también su estatus de vencedor más longevo, el tinerfeño sigue encabezando la lista. Díaz completó el 'Rosco' de 'Pasapalabra' el 1 de julio de 2021, consiguiendo 1.828.000 euros, el premio más alto entregado en el concurso hasta el triunfo de Rafa.

Sofía Álvarez: 62 programas

El paso de Sofía Álvarez por 'Pasapalabra' fue mucho más breve que el del resto de campeones. Se incorporó al concurso un día después de la victoria de Pablo Díaz y el 27 de septiembre, 62 programas más tarde, se llevó el gato al agua. Es por eso que solo le dio tiempo a acumular 466.000 euros de premio.

Rafa Castaño: 197 programas

La larga etapa de Orestes y Rafa se recuerda como una de las más épicas y reñidas de todo el formato. Pero aunque no llegó a ser bicentenario, el sevillano se embolsó 2.272.000 euros el 16 de marzo de 2023, el mayor bote registrado en la historia de 'Pasapalabra' hasta ahora. Además, lo hizo con una gran gesta: completando el 'Rosco' del tirón, sin darle oportunidad a Orestes de empezarlo siquiera.

Óscar Díaz: 157 programas

El último ganador del bote celebró 150 programas, y tan solo una semana después ganaba 1.816.000 euros. Fue el 15 de mayo de 2024 y su triunfo puso punto y final a otra mítica etapa del concurso, la de su duelo con Moisés Laguardia. El riojano se quedó a las puertas de alcanzar a Pablo Díaz con una permanencia de 245 programas.