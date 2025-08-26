El nuevo récord histórico que Manu y Rosa están a punto de batir, desbancando a Orestes y Rafa

El bote al que aspiran Manu Pascual y Rosa Rodriguez ya es el segundo más elevado que puede repartir 'Pasapalabra': 2.038.000 euros. Falta muy poco para que supere el premio de 2.272.000 euros que se embolsó Rafa Castaño en 2023, el mayor de todos.

Noticia Relacionada ¿Es posible tener 0 aciertos en el 'Rosco'? El insólito hito que logró un histórico concursante María Robert Orestes Barbero, el participante más longevo del programa, es también el único que en una ocasión no pudo sumar ningún acierto en la prueba del bote

Sin embargo, un nuevo récord está a punto de batirse en el exitoso programa gracias al desempeño de dos concursantes que no dejan de hacer historia en 'Pasapalabra' a base de pequeños y grandes hitos. Es cuestión de días que el actual dúo de concursantes se proclame como el más longevo del formato.

Los tres dúos más longevos de 'Pasapalabra' hasta ahora

Hasta la fecha, el tope lo establecieron otros dos históricos del espacio presentado por Roberto Leal. 197 programas aguantó la pareja formada por el sevillano y su eterno rival, Orestes Barbero y que se acabó cuando Rafa consiguió el cheque. Y es que la coruñesa cumplió este martes 26 de agosto 194 entregas, mientras que su compañero, que hace semanas se convertía en el segundo tricentenario de 'Pasapalabra', celebró 324. Así pues, si lograra completar el 'Rosco' próximamente, el madrileño también sería el ganador del bote con más programas acumulados.

¡Esto ha acabado en EMPATE!



Enhorabuena a los dos. 🤩



Nos vemos mañana, como siempre, a las 20 h y ¡no os perdáis el directo también en @atresplayer! 👀 #Pasapalabra1342



Directo ▶️ https://t.co/DyOMSfU9bc pic.twitter.com/ax9OYVFc91 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 26, 2025

Manu y Rosa entraron en el podio de los tándems más veteranos del concurso de Antena 3 hace casi 100 tardes. Al superar los 102 primeros duelos juntos, se colocaron en el tercer puesto, desbancando a Orestes y Jaime Conde. La medalla de plata la obtuvieron al rebasar los 157 protagonizados por Óscar Díaz y Moisés Laguardia.

Ahora todo parece indicar que es cuestión de días que sobrepasen la marca de 197 de Rafa y Orestes y escriban un nuevo récord histórico.