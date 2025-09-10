Inquietud tras lo visto en el concierto de Camilo con Kiko Rivera: «No entiendo por qué...»

Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s', ha mostrado su inquietud ante lo sucedido en el concierto de Camilo con Kiko Rivera.

Kiko Rivera ha comenzado una nueva etapa en su vida tras la separación de su mujer. Así, durante semanas el hijo de Isabel Pantoja ha sido tema de conversación de las tertulias por su sorprendente ruptura con Irene Rosales. Pues bien, ahora que parecía que el 'boom' por la noticia había bajado algunos niveles, el Dj ha vuelto a estar en el foco mediático después de que haya acudido al concierto de Camilo junto a sus hijas. Una presencia por la que Alfonso Arús, presentador de 'Aruser@s' (La Sexta), ha mostrado su inquietud tras el hecho que se produjo durante el recital del cantante colombiano.

'Aruser@s' dedicaba unos minutos a la crónica social y ponía sobre la mesa lo último de Kiko Rivera tras la noticia de su separación de Irene Rosales. Así, el programa de La Sexta se hacía eco de la faceta de padre ejemplar del Dj y cómo había llevado a sus hijas al concierto de Camilo que sorprendió al público que lo jaleaba con Manuel Carrasco, como artista invitado.

«Es que ahora, si no tienes a un artista invitado es una decepción porque la gente está esperando que salga una estrella», comentaba Alfonso Arús sobre la moda de los cantantes de subir al escenario a otros compañeros de profesión. «Pues, yo no entiendo por qué no ha subido Kiko Rivera también», cuestionó con sorna Angie Cárdenas, colaboradora de 'Aruser@s' ante las cámaras, a lo que el presentador del espacio de la cadena de Atresmedia le replicaba.

«Podría haber subido directamente él», afirmaba rotundo Alfonso Arús que generaba una revolución de ideas en el plató. «Podría haber pinchado y que Camilo y Evaluna cantasen», sugería Tatiana Arús, a lo que el conductor de 'Aruser@s' añadió: «También podría haber subido Isa P».