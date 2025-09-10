Jorge Javier Vázquez, 'aterrorizado' al observar el desolador panorama de los concursantes: «¡Es horrible!»

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Supervivientes', se ha quedado de piedra al conectar en directo con los concursantes en Honduras.

'Supervivientes' (Telecinco) avanza poco a poco a pesar de los conflictos con las comunidades garífunas. Así, este martes el 'reality' vivía una gala llena de emoción, ya que en ella se conocería el primer salvado de los nominados de cara a la expulsión del jueves. Sin embargo, más allá de la dinámica habitual del formato, 'Supervivientes' sorprendió por primera vez a su presentador, Jorge Javier Vázquez. Y es que, este se quedó de piedra cuando conectó en directo con los concursantes y se encontró un panorama 'desolador'.

'Supervivientes All Stars 2: Tierra de Nadie' afrontaba su primera gala y Laura Madrueño se disponía a explicar en qué consistía la primera prueba a la que los concursantes se tenían que enfrentar. Las caras de los participantes del 'reality' eran serias, lo que hizo interesarse a la presentadora por lo que les ocurría.

«Estamos sin fuerzas», manifestaba Iván González, mientras que el resto de compañeros del concurso de Telecinco señalaba que tenía «hambre» o que estaban «débiles», además, de apuntar a una «convivencia dura» entre ellos.

Entonces, Jorge Javier Vázquez entró en directo y Laura Madrueño pidió a los concursantes que se dieran la vuelta. Una acción que llevó al presentador de 'Supervivientes' a observar cómo los participantes del 'reality' estaban llenos de picaduras. «Quiero que veáis...», comenzaba diciendo la presentadora que pedía a Fani Carbajo que se diera la vuelta dejando a la vista sus innumerables picaduras de mosquitos.

«¡Ahhh!, ¡ostras!», exclamó Jorge Javier Vázquez, mientras Iván González o Gloria Camila también se levantaban sus prendas, dejando aún más impactado al presentador de 'Supervivientes' alucinado al ver cómo tenían el cuerpo los concursantes.

«Es increíble. No os lo podéis imaginar», indicaba Laura Madrueño al equipo de Madrid de 'Supervivientes'. «Gloria, estamos viendo las marcas. Pero imagino que lo terrible serán los picores de los mosquitos», manifestaba Jorge Javier Vázquez, sin dar crédito a la escena que observaba desde el plató. Evidentemente, la respuesta fue afirmativa, con el añadido que ante el picor que tenían era casi imposible conciliar el sueño.