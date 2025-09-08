Alfonso Arús señala la 'clave' que hará que Carlos Alcaraz siga sumando triunfos: «Le da suerte»

Carlos Alcaraz es el nuevo número 1 de la ATP tras su flamante victoria frente a Sinner en la final del US Open. Un triunfo que este lunes ha estado presente en todos los programas de actualidad que han querido felicitar al murciano por el éxito alcanzado. 'Aruser@s' (La Sexta) ha sido uno de esos espacios que ha dedicado unos minutos al tenista y los ha aprovechado no solo para mandar un 'recado' a todos los que habían criticado al deportista, sino también para dejar un consejo a Alcaraz para que continúe con su racha triunfal.

«La gran noticia. Carlos Alcaraz hace historia al proclamarse campeón del Abierto de Estados Unidos», introducía Alfonso Arús a la audiencia de 'Aruser@s', antes de ceder la palabra a su colaborador que comentaba que el tenista había realizado un «torneo perfecto». «Va a ritmo de convertirse en el mejor jugador de la historia», apuntaban rotundos desde el programa de La Sexta que daban las razones para tal afirmación. «Porque mejora las cifras de todo el 'big three' que formaban Nadal Djokovic y Federer. Solo Björn Borg consiguió seis 'slams' a una edad más temprana, Alfonso», señalaba el tertuliano del espacio, a lo que el presentador le replicaba preguntándole por los 'haters' de Carlos Alcaraz.

«¿Y los que decía que era imposible que ganara grandes premios con la vida que lleva porque le gusta disfrutar?», cuestionaba con segundas Alfonso Arús al colaborador de 'Aruser@s' que callaba las bocas de todos ellos.

«Y también se le criticaba porque sufría desconexiones durante los partidos, pero es que ahora a nivel mental está más fuerte que nunca. De hecho, solo ha cedido un solo set en todo el torneo», exponía el colaborador del programa de La Sexta, mientras Alfonso Arús pasaba a dejarle un 'consejo' a Carlos Alcaraz para que continúe con su racha triunfal.

«Y que no se cambie el corte de pelo que le da suerte», le sugería el presentador del programa de La Sexta a Carlos Alcaraz. «Es verdad», apoyaban el resto de miembros de 'Aruser@s' antes de pasar a otros asuntos del día.