Gema López pone en su sitio a Mar Flores tras lo dicho en 'El Hormiguero': «Has cobrado muchas veces por ello»

Si en Telecinco el nombre del día era Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, en Antena 3, era Mar Flores quien acaparaba todos los focos. Y es que, la modelo anoche pasaba por 'El Hormiguero' donde se sinceraba con un desgarrador relato sobre el maltrato que había sufrido pero, además, hacía un repaso a sus memorias recordando algunos polémicos momentos que han marcado la historia de la prensa del 'corazón'. Así, en 'Espejo Público', Gema López ha reaccionado a las palabras de la invitada de Pablo Motos y la ha puesto en su sitio.

'Espejo Público' llegaba a 'Más Espejo' y Mar Flores se convertía en tema de conversación. «La verdad es que teníamos muchas ganas de escuchar a Mar Flores», señalaba Lorena Vázquez, colaboradora del matinal, que ponía en entredicho a la modelo. «Creo que todavía hay cierto miedo, de Alessandro Lecquio no cuenta todo... Hay temas que no acaban de cuadrarnos, sobre todo, con las fechas. Cómo comienza su relación con Fefé, quién es la persona que los presenta, cómo llega a su vida... Ella explica que cuando lo conoce él ya estaba separado de su mujer, no era así, hay pruebas al menos en ese momento de que eso no era así...», apuntaba la periodista que era interrumpida por Gema López que se encargaba de poner en su sitio a Mar Flores.

«El hecho de que haya sido una mujer maltratada y víctima, que lo ha sido durante muchos años, no la convierte en víctima de todos los demás porque ella ha formado parte de este juego, porque no es la primera vez que habla, porque ella ha sabido mover las fichas cuando le ha interesado mover la ficha, porque ella de cada relación sí que ha sabido sacar o un provecho o subir un escalón y, sobre todo, y termino porque la excusa de es la hora de contar mi verdad, no vale, porque la has contado muchas veces y has cobrado por ello muchas veces», le decía directamente la copresentadora de 'Espejo Público' a Mar Flores a la que le dejaba un 'recado' por la «trampa» que le tendieron para las famosas fotos de Interviú.

«Ella cayó en la trampa. Las primeras fotos que se hacen en Roma ella las cobra... Es verdad que con el tiempo ese mismo grupo consigue las otras fotos y la traicionan, pero al final tú has estado jugando con fuego», le soltaba Gema López a Mar Flores antes de sentenciarla ante las cámaras de 'Espejo Público': «Te has movido con gente tramposa y se te ha vuelto en contra».