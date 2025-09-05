Alfonso Arús pone en su sitio a los 'haters' de Sergio Ramos a costa de Manuel Turizo: «Luego critican»

Alfonso Arús no se ha mordido la lengua para dar todo un 'palo' a Manuel Turizo.

Con la llegada del viernes las agendas de ocio son básicas para organizar un fin de semana lleno de planes. Ya sean los Informativos o programas de entretenimiento dan ideas a la audiencia de lo que podrán hacer estos días, siendo siempre la música o el cine algunas citas ineludibles. En este sentido, 'Aruser@s' (La Sexta) ha puesto el foco en las novedades musicales y esto ha provocado que Alfonso Arús, su presentador, no haya podido reprimirse a la hora de dar todo un 'palo' a los críticos de Sergio Ramos a cota de la nueva canción de Manuel Turizo.

'Aruser@s' arrancaba su penúltima emisión de la semana (ahora los sábados también tendrán programa) y ponía el foco en las novedades musicales. «Hoy es día de estrenos como todos los viernes y Turizo», introducía Alfonso Arús que daba paso a Hans Arús, colaborador del programa de La Sexta, que era el encargado de presentar la nueva canción del cantante colombiano.

«Lo nuevo se llama 'Mírame ahora'», apuntaba el tertuliano del espacio de la cadena de Atresmedia que enseñaba, seguidamente, al público cómo sonaba el tema. «Parece Sergio Ramos», señalaba inmediatamente Alfonso Arús que no se quedaba ahí y aprovechaba para dar un 'palo' a Manuel Turizo. «Luego recibirá muchas críticas por el 'autotune' Sergio Ramos y dirán que no se le entiende, pero vamos: parejos», apuntaba el presentador de 'Aruser@s'. «Pues, como escuches ya a Bad Bunny ya...te parecerá una maravilla Sergio Ramos», le replicaba Hans Arús al conductor del espacio que aclaraba hacia donde iba su crítica.

«Es que yo no estoy cuestionando que sean malos o buenos», manifestaba Alfonso Arús. «Yo digo que las críticas básicamente se focalizan en el 'autotune' y en que en ocasiones no se entiende», explicaba el presentador de 'Aruser@s' ante las cámaras de La Sexta.