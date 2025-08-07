Laura Pamplona habla alto y claro sobre el estado de salud de José Luis Gil: «Es muy triste»

Si hay un actor muy querido por el público es José Luis Gil, que durante mucho tiempo, ha sacado las risas de la audiencia con su personaje de Juan Cuesta en 'A quién no hay quien viva' y, posteriormente, con Enrique Pastor en 'La que se avecina'. Sin embargo, un ictus lo apartó de la escena televisiva y teatral y su estado de salud se conoce con cuentagotas. Pues bien, Laura Pamplona, compañera suya en la ficción, ha hablado sin rodeos sobre la situación actual del intérprete.

Laura Pamplona se sentaba en el sofá de 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3) y recordaba su etapa en 'Aquí no hay quien viva'. «Recuerdo la etapa de 'Aquí no hay quien viva' con mucho cariño y también guardo muchos amigos de esa etapa. Fue muy bonito y divertido estar ahí», manifestaba la actriz que recordaba que «era bastante fuerte» la «manera» que tenían de «grabar». «Estábamos muchísimas horas», afirmaba la intérprete que a continuación era interrogada por José Luis Gil.

«¿Hablas con él?», se interesaba Pepa Romero, presentadora del magacín de Antena 3. «No, no», indicaba Laura Pamplona con tono serio que añadía que cuando los compañeros de la serie recibieron la noticia del ictus fue «terrible».

Así, 'Y ahora Sonsoles' emitía un vídeo resumen de algunos de los mejores momentos de 'Aquí no hay quien viva' y a la vuelta, Laura Pamplona daba algunas pinceladas sobre la salud de José Luis Gil.

«Yo sé de su estado de salud por mis excompañeros y, bueno, con Alberto y Laura hablé en su momento, cuando ocurrió», comenzaba diciendo Laura Pamplona. «Yo con José Luis no he hablado, pero lo bueno es que se va recuperando y, bueno, que la vida continúa», comentaba la actriz ante las cámaras de 'Y ahora Sonsoles'.