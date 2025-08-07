Un garrafal error de 'Vamos a ver' con la última hora de Torre Pacheco obliga a actuar: «No lo vayamos a degradar»

Alfonso Egea ha tenido que dar la cara tras el garrafal erro cometido en 'Vamos a ver' al dar la última hora de Torre Pacheco

Meteduras de pata y deslices están a la orden del día, sobre todo, en programas en directo y si no que se lo digan a Lorena García o Isabel Rábago, presentadora y colaboradora, respectivamente de 'Espejo Público' (Antena 3) que han sido las últimas 'víctimas' que casi gritan a viva voz eso de 'tierra trágame'. Sin embargo, lo que no es tan habitual es el que el error llegue de una pieza editada y montada previamente y eso es lo que este jueves se ha visto en 'Vamos a ver' (Telecinco), obligando a la presentador del espacio, Alfonso Egea, a dar la cara ante el tremendo 'patinazo' que el matinal cometía al dar la última hora de Torre Pacheco (Murcia).

'Vamos a ver' tomaba el testigo de 'La mirada crítica' y Alfonso Egea se ponía a los mandos del matinal en sustitución de Patricia Pardo que se encuentra de vacaciones. Así, tras ofrecer el sumario de los asuntos que iban a dar forma al programa, el periodista presentaba a sus tertulianos y daba el pistoletazo de salida.

«Vamos a empezar en Torre Pacheco», señalaba Alfonso Egea ante las cámaras de 'Vamos a ver'. «Hace prácticamente un mes, el país ardía por lo que estaba ocurriendo en la localidad murciana, pues hay novedades e indignación porque ha sido puesto en libertad el agresor de Domingo», comunicaba el presentador que añadía que para que la causa siguiera su curso era «necesario» que el hombre se personara.

Entonces, Alfonso Egea dio paso a un vídeo en el que se resumía la última hora de Torre Pacheco y ahí fue donde 'Vamos a ver' cometió una sonora metedura de pata. «Los hechos pusieron en pie a todo este barrio de Murcia», decía una voz en 'off', a la vez que se mostraban imágenes de los altercados que se habían sucedido hacía unas semanas. Evidentemente, el error no pasó desapercibido ni para los telespectadores del matinal, ni para el presentador que se vio en la obligación de dar la cara.

«Breve fe de erratas», decía Alfonso Egea nada más terminar el vídeo de 'Vamos a ver'. «Torre Pacheco no es un barrio, es un municipio, no lo vayamos a degradar», rectificaba el presentador del matinal de Telecinco que zanjaba de esta manera el tremendo fallo del programa.