Memorable 'patinazo' de Isabel Rábago con una brutal rajada de Alonso Caparrós: «Me está poniendo a parir»

Menuda encerrona le han hecho a Isabel Rábago este miércoles en 'Espejo Público' (Antena 3) o, mejor dicho, vaya ida de lengua que se ha marcado la colaboradora sin darse cuenta que de lo que estaba rajando tenía que ver de un compañero de programa, concretamente, de Alonso Caparrós que se ha quedado 'hundido' ante la sincera opinión que se marcaba la periodista.

'Espejo Público' se encontraba en la recta final del programa y se hacía eco de la nueva faceta de Georgina Rodríguez como agente inmobiliaria. Así, tras mostrar las viviendas que la 'influencer' promocionaba, el espacio ponía sobre la mesa otras residencias más aptas para el bolsillo de los mortales.

El matinal de Antena 3 ofrecía imágenes de la terraza de una vivienda, de su jardín, de una habitación y preguntaba a sus colaboradores si la alquilarían. Isabel Rábago tomó la palabra y comenzó a rajar de la casa. «Yo, no porque me parece... encima los cojines esos no van conmigo, la cama está mal hecha, no me gusta, además, con ese techo tan bajo... Las palmeras esas están pasadas de moda... Y ese pececito... ¡qué hace ahí!», criticaba la colaboradora de 'Espejo Público', mientras Alonso Caparrós se ponía en pie. «Un momento, no son palmeras. Eso le da alma a la casa», manifestaba el tertuliano. «No, además, no me gustan los azulejos del suelo», seguía diciendo Rábago, cuando a Caparrós se le escapó: «Es verdad que tengo que pintar...».

«¡Ah!, ¿qué es tuya?», se quedó de piedra Isabel Rábago. «¡No sabía que era tuya!, es muy bonita», señalaba la periodista, mientras el presentador de 'Espejo Público' también se quedaba sorprendido.

Noticia Relacionada Lorena García llama como nadie hubiera imaginado a Pedro Sánchez en directo y el rapapolvo es tremendo Mari Carmen Parra La presentadora del matinal de Antena 3 se tuvo que justificar ante las cámaras

«Me estaba poniendo malo porque Isabel me estaba poniendo a parir», reaccionaba Alonso Caparrós, mientras la aludida se moría de la vergüenza. «Me estaba doliendo el corazón, que se estaba metiendo con mis cojines de palmeras, qué mala gente», espetaba el colaborador de 'Espejo Público'. «Me acaba de hacer un traje, de hecho, iba a hacer una fiesta que no la voy a invitar», sentenciaba el colaborador que se tomaba de buen humor la metedura de pata de Isabel Rábago.