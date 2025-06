Cristina Medina, actriz de 'La que se avecina', se sincera sobre la depresión que sufrió tras el cáncer: «Se siente mucho vacío»

Hace cuatro años, la actriz Cristina Medina, conocida por su papel de Nines Chacón en 'La que se avecina', se encontraba en uno de los mejores momentos de su vida. Todo cambió cuando le fue diagnosticado un cáncer de mama, que no sólo la alejó de su profesión como intérprete, sino que también la llevó a sumirse en una severa depresión.

La sevillana tuvo que someterse entonces a un duro tratamiento para tratar de frenar la enfermedad y, aunque lo consiguió, las secuelas que esta le dejó no fueron sencillas de afrontar. Así lo ha confesado en una entrevista en el programa 'Fiesta', donde la intérprete no sólo ha reflexionado sobre lo vivido durante este proceso de quimioterapia, sino también sobre algunos de los aspectos de los que no hablan los pacientes oncológicos.

Medina ha hablado con la presentadora Emma García sobre las consecuencias que ha dejado el cáncer de mama en ella durante estos últimos años. La artista trató de enfocarse en su recuperación, algo que le ha pasado factura a nivel mental: «Han sido años horribles y, después de cuatro años, ahora puedo decir que parece ser que es verdad que esto pasa, si te toca que pase», revelaba ante la periodista al hablar de este duro proceso.

Los años más duros de la actriz Cristina Medina, de 'La que se avecina', tras sufrir un cáncer

«Cuando te lo diagnostican, entras en shock porque no te lo puedes creer. Cuando ya te dicen que te toca 'radio', 'quimio' y tal, entras en modo supervivencia en el que vas a todo», contaba la intérprete, que ha pasado buena parte de este último lustro tratando de superar este cáncer.

Una vez superada esta fase, a Cristina Medina le llegó el verdadero bajón al darse cuenta de que su vida jamás sería como lo era antes: «Cuando todo eso acaba, te viene el bajón porque vienen los efectos secundarios físicos. Todo el esfuerzo que has hecho por estar ahí te cobra factura y, emocionalmente hablando, viene una época, como yo le llamo, de luto porque dejas de ser la que eras y no te conformas con no ser la que eres. Quieres volver a tu pasado y el de todo tu alrededor».

Para ella no fue sencillo darse cuenta de que jamás volvería a ser la misma, aunque consiguiese hacer frente a esta dolencia que la había alejado de su vida. «Se siente mucho vacío porque tú ya dejas de ser el que eras y te enfrentas a todos los efectos secundarios», contaba ante una conmovida Emma García.

De los efectos secundarios a la depresión tras recuperarse del cáncer

Notó mucho los cambios a nivel físico, al verse en el espejo y no reconocerse, pero lo peor llegó después: «Se pasa por un momento de 'para vivir así, prefiero no vivir', y luego ya viene la depresión. Estás de luto por ti misma. Hay mucho desconocimiento social con respecto a esta enfermedad porque, o bien te mueres o bien, si estás viva, te has quedado un poquito calva y ya está y no», reflexionaba la actriz de 'La que se avecina'.

🙌🏼👏🏼 La actriz Cristina Medina nos da una lección de vida!



📺 Sábado, a las 16:00h, en #Fiesta14J pic.twitter.com/mGMDX4mdzv — Fiesta (@fiestatelecinco) June 13, 2025

Empezó entonces un «proceso de años» para adaptarse a una nueva realidad que había llegado tras el cáncer. «En mi caso fueron tres años, con movimiento emocional y una rotura del alma muy potente. Todo el mundo aplaude a tu alrededor porque estás viva y tú estás reventada, y nadie lo entiende», relataba.

OncoloMeeting, un Tinder oncológico creado por Cristina Medina

Aunque ahora ya se encuentra mejor a nivel de salud y mental, Cristina Medina no quiere que tantas personas pasen por el mismo duelo al que ella ha tenido que hacer frente. Para ello, ha lanzado un proyecto muy especial, la app OncoloMeeting, que ha creado junto a sus dos socios y que se pondrá en marcha el próximo 21 de junio.

El objetivo es que esta sea una especie de «Tinder oncológico» para pacientes que han sufrido recientemente un cáncer y que les una con supervivientes de esta enfermedad, voluntarios y acompañantes. La idea es poner en contacto a todos ellos y que la gente pueda ayudarse entre sí ante los momentos más difíciles de esta dolencia.