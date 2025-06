Belén Esteban se enfrenta al equipo de 'Socialité' por cómo la han tratado en un photocall: «¿He matado a alguien?»

La repentina cancelación de 'Sálvame', de la que se cumplen ahora dos años, supuso un jarro de agua fría para buena parte de los colaboradores del programa de Telecinco. Muchos siguieron trabajando en la cadena, como es el caso de Antonio Montero y Terelu Campos, aunque la mayoría tuvieron que buscarse la vida fuera de Mediaset tras años siendo los pesos pesados del grupo mediático.

Al igual que compañeros como María Patiño, Víctor Sandoval o Kiko Matamoros, Belén Esteban fue una de las que peor lo pasó tras el adiós del espacio, después de una vida bajo el regazo de Mediaset. Desde entonces, no ha dudado en denunciar el maltrato que el grupo de comunicación ha impuesto a quienes fueran sus trabajadores durante casi una década.

Así lo hizo este sábado durante la alfombra roja del concierto de Lola Índigo en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde posó frente a las cámaras de múltiples medios de comunicación. En este photocall, la televisiva, que se mostró muy enfadada, se encaró con el equipo de 'Socialité' cuando estos decidieron ignorarla y no grabarla delante de toda la prensa.

Visiblemente alterada, Belén Esteban estalló frente a los reporteros de su antigua cadena, dejando entrever la mala relación que existe con Mediaset desde su repentina salida del grupo mediático.

«Quiero que me graben todos. ¿Dónde están mis compañeros de 'Socialité'? ¿Me podéis dar una explicación de por qué no nos grabáis? ¿Hemos matado a alguien, hemos robado o hecho algo malo? Entonces, ¿quién da la orden de no grabarnos?», preguntó muy indignada.

«Qué injusto que os hayan prohibido que me grabéis a mí, que os he dado 14 años de mi vida», lamentó la colaboradora de televisión sobre el trato inmerecido que los directivos de la compañía le habían dado. «He ganado mucho dinero, pero más han ganado ellos. Me parece feo y superinjusto», recordó ante las cámaras de 'Socialité'.

BELÉN ESTEBAN LÍA LA DE DIOS en el la alfombra roja de LOLA ÍNDIGO tras que los periodistas de SOCIALITÉ bajaran las cámaras al pasar ella.



Brava, Belén. pic.twitter.com/dutjL4h7Ku — COMENTÉMOSLO 📺 (@comentemoslo) June 14, 2025

A pesar de este enfado, Belén Esteban quiso dejar claro que su queja no iba contra los trabajadores allí presentes, sino contra los dirigentes de Mediaset: «Vosotros no tenéis la culpa. No tengo nada contra vosotros, perdonadme. Te pido perdón a ti y tu compañero porque no tenéis la culpa, pero ¿qué hemos hecho los de 'Sálvame'?».

«He ganado mucho dinero, pero ellos han ganado tres o cuatro veces más que yo», volvió a recalcar la ahora colaboradora de 'La familia de la tele', que posteriormente, tras esta bronca, pidió un aplauso para los reporteros de 'Socialité' que cubrían el evento.