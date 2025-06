El creador de 'La que se avecina' explica por qué no va a contratar a Eduardo García pese a sus problemas económicos: «Está feo»

La televisión española ha dejado durante años cientos de los apodados como «juguetes rotos», personajes que en la cumbre de su carrera artística han sido derrocados por los excesos de la fama. Muchos de ellos acaban afrontando el peor de los finales, mientras que otros, por su parte, se ven enfrentados de golpe con una nueva realidad que dista mucho de lo que vivieron en el momento cumbre de sus carreras.

Así le ha sucedido al actor Eduardo García, quien encarnara durante años al mítico Josemi Cuesta en la ficción 'Aquí no hay quien viva' a principios de los años 2000. El intérprete madrileño participó en muchas producciones españolas como 'La que se avecina', 'Cuéntame cómo pasó' o 'Torrente 3', donde encarnó al protagonista en su más tierna juventud. Sin embargo, de aquí a hace unos años, su imagen desapareció por completo del mundo de la televisión.

Eduardo García encarnó durante cuatro años a Josemi Cuesta en 'Aquí no hay quien viva'

Ahora, alejado de la fama y en el más absoluto anonimato, García reside en un pueblo de Toledo y trabaja como camarero en un bar de la ciudad. Así se lo transmitió él mismo a Álex Álvarez, periodista del programa de Telecinco 'TardeAR', que explicó hace unos días en el espacio que el exactor estaba teniendo muchas dificultades para «llegar a final de mes, porque tiene un sueldo muy bajo»: «Ha pasado de ser un niño prodigio a perderlo casi todo».

Los problemas económicos de Eduardo García, Josemi en 'Aquí no hay quien viva'

El pequeño del reparto habitual de 'Aquí no hay quien viva' se puso delante de las cámaras cuando aún era muy joven y considera que «la fama tan repentina» le afectó «mucho». «Empecé a currar muy jovencito. Yo siempre he tenido ganas de vivir esa infancia que no viví. Como fue tan prematuro... Hay ciertas cosas que los chavales de 12 años hacían como todos, pues yo ya me vi coartado para hacerlas. Yo veía a otros niños que tenían otras libertades y yo añoraba un poco eso», contó al reportero del espacio.

El actor contó al periodista que hace años que se había torcido bastante, hasta pasar «los peores años de su vida» con «compañías que le han llevado a hacer cosas que no debía». Afronta ahora una situación complicada a nivel económico, con muchos problemas para salir adelante y sin apenas recursos: «Estoy con mis padres, que me ayudan, me mantienen como pueden».

Eduardo García busca ahora regresar a la interpretación para aumentar sus ingresos, que «son mínimos». Para ello, trató de pedir ayuda a algunos de sus excompañeros de reparto: «Los contacté para ver si podían echarme una mano y reengancharme, pero me han dado la espalda y eso ha hecho que me sienta muy defraudado, la verdad».

Alberto Caballero, creador de 'La que se avecina', cierra la puerta a contratar a Eduardo García

Uno de los que le ha cerrado la puerta directamente ha sido Alberto Caballero, creador de 'La que se avecina' y 'Aquí no hay quien viva' junto a su hermana Laura. Preguntado en El Televisero por la posibilidad de que Eduardo García regresara a una de sus ficciones, el guionista ha explicado los motivos por los que no quiere volver a trabajar con él.

«Después de llamarnos cocainómanos, igual está feo», ha respondido contundentemente ante el citado medio, haciendo referencia a unas declaraciones del actor en 2022. Entonces, el madrileño, preguntado por si había visto droga en el rodaje de 'Aquí no hay quien viva', contó que vio cosas que no tenía que ver un niño de 12 años.

«Después de llamarnos cocainómanos, igual está feo. Con nosotros, desde luego, con todo el cariño del mundo, no va a suceder» Alberto Caballero

Aunque no quiere volver a trabajar con García y lo ha reiterado en unas cuantas ocasiones, Alberto Caballero sí le ha deseado éxito ante la complicada situación que vive ahora: «Que le vaya muy bien en la interpretación y que tenga mucha suerte en su reencuentro con el audiovisual. Con nosotros, desde luego, con todo el cariño del mundo, no va a suceder».