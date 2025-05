La actriz sevillana de 'La que se avecina' habla de su cáncer: «Tuve miedo a morir y luego miedo a vivir»

Cristina Medina es una actriz de 54 años que nació en el barrio sevillano de San Lorenzo pero se crió en San Diego (California). Estudió en Londres y vive en Madrid, aunque viaja con frecuencia a su ciudad natal. En el mejor momento de ... su vida profesional y personal, le diagnosticaron un cáncer de mama en la Fundación Jiménez Díaz. «Fue mi regalo de 50 cumpleaños», dice a ABC tras haber superado todas las fases de la enfermedad, desde el shock inicial del diagnóstico. Y de toda esa dura experiencia que se prolongó durante más de dos años sacó en claro la idea de crear una comunidad virtual que permita compartir experiencias y aliviar la soledad a todos los pacientes oncológicos.

En España mueren cada día 300 personas a causa de algún tipo de cáncer y se diagnostican más de 150.000 nuevos caso cada año. La OMS calcula que una de cada tres personas sufrirá alguno a lo largo de su vida. «El tratamiento de un cáncer es un recorrido muy largo que presenta burocráticamente muchas deficiencias. No tienes paro, no tienes ayuda y mucha gente, después de superarlo, pierde su trabajo. Incluso muchas veces ya no te dan el carné de conducir o renovar el DNI porque estás calva y tienes que ir durante un tiempo con el carné caducado. El caso es que los pacientes de cáncer no existimos como colectivo«, dice.

«Oncolomeeting», la app que presentó este martes en Madrid, pretende crear ese colectivo. En los dos primeros años, que estás inválida y no puedes trabajar, no tienes ayuda. «Junto con David Galván, otro superviviente, y el oncólogo y radiólogo Javier Anchuelo, hemos puesto en marcha una fundación sin ánimo de lucro y con la app aspiramos a crear una comunidad oncológica unida en la que nos soportemos y podamos ayudarmos. Hay muchas personas que quieren ayudar y otras muchas que necesitan un lugar donde acudir a buscar información y encontrar a personas con tus mismos problemas e inquietudes«.

Medina recuerda que acabó «reventada» por los tratamientos y que nadie olvida un cáncer, por mucho tiempo que pase: «Es como cuanto te toca la lotería, cada día que entras en el chalé que te compraste con ese premio te acuerdas. Y con el cáncer pasa igual, siempre surge algún dolor o pasa algo que te lo recuerda». Añade la actriz sevillana que «la gente no tiene ni idea de cómo te quedas cuando acaba el ciclo de quimio y radio. Se sufren secuelas y un gran bajón emocional, depresión p ansiedad, porque ya no te reconoces cuando te miras al espejo. Y no eres la misma. La gente me ayudaba con sus comentarios en las redes sociales, eran charlas supersanadoras con la gente que me paraba por la calle y, en este caso, se hizo válido lo de «mal de muchos consuelo de tontos». Explica Medina que «en la app tenemos varios perfiles, además del de pacientes, como el de voluntarios que ayudan y familiares. Y también tenemos el perfil de fundaciones, asociaciones con capacidad para crear eventos. El dinero que podamos ganar con la APP lo invertiremos en ayudar a más pacientes y en medicina regenerativa para hacer menos dura la recuperación para los pacientes«.

«Las charlas que tuve con la gente que me paraba por la calle fueron supersanadoras para mí. Y me animaron a crear esta APP para ayudar a más gente» Cristina Medina Actriz

La actriz sevillana asegura que ya se encuentra bastante bien, después de casi cuatro años de recibir su diagnóstico. «Esto es como una montaña rusa. Se sufre mucho, porque hay momentos en que no puedes subir un escalón, tienes náuseas y llagas. Se pasa muy mal aparte del miedo a morirte porque hay un momento en la enfermedad en que prefieres morirte para ahorrarte el sufrimiento y el dolor. Le coges miedo no sólo a la muerte sino también a la vida, y te sientes culpable. Y no se puede vivir con miedo a no hacer nada. Son 150.000 pensamientos catastróficos los que se te pasan por la cabeza. Nunca imaginé que le tendría miedo a vivir.«

A Cristina la quimioterapia le afectó también a nivel cognitivo, a la memoria a corto plazo y a la concentración. «Afecta a un montón de cosas y no das pie con bola. Te sientes absolutamente perdida. Y eso que el cáncer le cogió en el mejor momento de su vida. «Sí, tenía un buen momento laboral y personal, lo tenía todo muy ordenado, tenía trabajo y me iba bien en lo sentimental y en lo profesional. Tuve la suerte de poder invertir en mi bienestar. Pero lo normal para el enfermo de cáncer es »búscate la vida«. Por eso difundí mi enfermedad en las redes sociales».

Cristina Medina se ha recuperado y ha vuelto al trabajo. Cuenta que lleva cuatro años en la escuela de música, tocando piano y que se perdió la Feria de Sevilla por una zarzuela en la que ha participado a principios de este mes de mayo. «Ahora preparo un espectáculo para el Festival de Mérida, y participaré en una producción de Netflix que se llamará »Las Tres Mil Maravillas«, que se rodará en Sevilla. Y tengo alguna propuesta de televisión para septiembre», dice.