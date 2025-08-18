Jano Mecha 'fulmina' a Pedro Sánchez por su gestión de los incendios: «Si España fuese una empresa privada...»

España mira con preocupación a las zonas afectadas por los incendios. Así, Informativos y programas de actualidad mantienen desplegados a sus equipos de reporteros que informan puntualmente del avance del fuego. Una información que no cesa y que también tiene en el punto de mira la actuación que se hace desde el Gobierno y, concretamente, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que durante días se ha mantenido al margen sin interrumpir sus vacaciones en el palacio de La Mareta en Lanzarote. Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha dado este fin de semana la cara y en 'La mirada crítica' (Telecinco), su presentador, Jano Mecha, al respecto de la actitud del presidente del Gobierno no ha dudado en hacer un demoledor comentario sobre este ante las cámaras de la cadena de Mediaset.

'La mirada crítica' amanecía este lunes con un nuevo rostro. Jano Mecha, colaborador de Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa' tomaba los mandos del programa de actualidad para sustituir a Ana Terradillos y José Luis Vidal en sus vacaciones. Así, el periodista se ponía manos a la obra con los colaboradores del espacio de Telecinco para abordar los principales asuntos del día entre los que se encontraba la comparecencia de Pedro Sánchez por los incendios que asolan el país.

El programa de Telecinco emitía las declaraciones del presidente del Gobierno y ponía sobre la mesa el pacto de Estado que había planteado el jefe del Ejecutivo por la emergencia climática. Los colaboradores de 'La mirada crítica' debatían sobre las palabras de Sánchez y cuando la tertulia iba a terminar el presentador interrumpió la conversación para fulminar al presidente del Gobierno con una frase demoledora.

«Un hecho objetivo es que Pedro Sánchez ha tardado catorce días en dar la cara», comenzaba diciendo Jano Mecha que para terminar arremetía ferozmente contra el jefe del Ejecutivo. «Si España fuese una empresa privada, desde luego, que no sé yo donde estaría el presidente de dicha empresa», sentenciaba el presentador de 'La mirada crítica' sin morderse la lengua.