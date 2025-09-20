'Bailando con las estrellas': lista completa de los concursantes confirmados del programa de Telecinco

Lista completa de los concursantes confirmados de 'Bailando con las estrellas' en Telecinco

Telecinco sigue tirando de grandes éxitos en su intento por mejorar sus datos de audiencia y el estreno de la segunda temporada de 'Bailando con las estrellas' no ha sido una excepción. Esta nueva edición arrancó de nuevo el pasado sábado 13 de septiembre con Jesús Vázquez y Valeria Mazza, presentadores del formato, al frente del concurso de baile entre famosos de Mediaset.

Para garantizar el espectáculo y la competición, la organización del programa ha preparado todo un plantel de estrellas. Entre ellos, personajes de la prensa rosa tan reconocidos como Bárbara Rey, Pepe Navarro o Anabel Pantoja, que vuelve a la televisión tras sus recientes problemas. También cuenta con rostros más juveniles como la ex de 'OT17' Nerea Rodríguez, la jovencísima actriz Nona Sobo o la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' Tania Medina.

¿Quieres saber quiénes forman parte del nuevo elenco de 'Bailando con las estrellas'? Te contamos quiénes son los concursantes confirmados para esta nueva temporada.

Los concursantes oficiales de 'Bailando con las estrellas'

Un total de 13 famosos se sumarán a esta nueva edición del concurso de baile con la intención de seguir los pasos de la cantante María Isabel y proclamarse ganadores del formato. Te presentamos a los concursantes oficiales de 'Bailando con las estrellas':

1 Bárbara Rey, concursante de la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' Gtres 75 años Bárbara Rey Vedette, colaboradora de televisión y modelo

La vedette, modelo y presentadora Bárbara Rey se ha convertido en uno de los platos fuertes dentro de la lista de concursantes oficial de la nueva edición de 'Bailando con las estrellas'. A sus 75 años, la que fuera Miss España en 1970 regresa a la televisión para formar parte de este concurso, apenas unos meses después de haber lanzado su autobiografía 'Yo, Bárbara', donde se sincera sobre algunos de los episodios más desconocidos de su vida.

2 Anabel Pantoja, concursante de la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' Belén Díaz Alonso 39 años Anabel Pantoja Colaboradora de televisión

A pesar de las polémicas que han rodeado a su familia en los últimos meses, Anabel Pantoja se ha sumado también al elenco de personajes famosos que engloban la segunda temporada del concurso de baile. La colaboradora de televisión, que ya pasó por realities como 'Gran Hermano VIP' o 'Supervivientes', llega ahora a 'Bailando con las estrellas' con un claro propósito: quiere ganar como sea.

3 Blanca Romero, concursante de la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' EFE 49 años Blanca Romero Actriz y modelo

Blanca Romero se ha convertido en uno de los rostros de Telecinco más habituales de los últimos meses, con programas como 'Level Chef' o 'Las Campanadas'. La actriz y modelo, que se sumó a la disciplina de Mediaset a finales del 2024, buscará continuar en 'Bailando con las estrellas' con la estela de éxito que ya logró en otros concursos como 'El club de Flo' o 'MasterChef Celebrity 8'.

4 Nona Sobo, concursante de la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' EFE 25 años Nona Sobo Actriz y cantante

El rostro más joven de la edición es el de Nona Sobo, que a sus 25 años busca competir con las figuras de la segunda temporada de 'Bailando con las estrellas'. A pesar de su juventud, la actriz y cantante española, de orígenes tailandeses, cuenta con un amplio bagaje a sus espaldas: fue la gran protagonista de 'Entrevías', una de las series que más ha triunfado en Telecinco en los últimos años.

5 Sara Escudero, concursante de la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' EFE 44 años Sara Escudero Humorista y actriz

A sus 44 años, Sara Escudero sigue siendo considerada como una de las grandes humoristas de nuestro país, con casi 20 años de experiencia en comedia. Tras años de participación en programas como 'El club de la comedia', 'Zapeando', 'El intermedio' o 'Hazte un selfi', la actriz se pasa ahora al mundo de los concursos con su participación en 'Bailando con las estrellas'.

6 Nerea Rodríguez, concursante de la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' RRSS 26 años Nerea Rodríguez Actriz y cantante

Nerea Rodríguez ya sabe lo que es participar en un concurso televisivo. La cantante y actriz saltó a la fama en 2017 tras participar en la edición de ese mismo año de 'Operación Triunfo', lo que le valió para ir consolidándose dentro del mundo de la música. Desde entonces, la hemos visto actuando en musicales como 'La llamada', 'Aladdin' o 'MECANEXPERIENCE' y lanzando su primer álbum, 'WOW', que ha llegado a las tiendas este 2025.

7 Tania Medina, concursante de la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' RRSS 27 años Tania Medina Modelo y exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2021'

El éxito de 'La isla de las tentaciones' ha llevado a la fama a muchos de los personajes que pasaron por República Dominicana. Una de las recurrentes que ha pasado por varios programas de Telecinco ha sido la modelo Tania Medina, que formó parte de la cuarta temporada del reality junto a su pareja Alejandro Nieto. Ahora, la canaria prueba suerte en un formato muy diferente, el de 'Bailando con las estrellas', donde planea darlo todo para colarse en la final.

8 Pepe Navarro, concursante de la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' GTRES 73 años Pepe Navarro Periodista y presentador de televisión

Otro de los rostros más famosos dentro de la lista de concursantes de 'Bailando con las estrellas' es el de Pepe Navarro, conductor del mítico espacio de los 90 'Esta Noche cruzamos el Mississippi'. A sus 73 años, el periodista se embarca en esta nueva aventura televisiva con poca experiencia en la materia, a pesar de haber estado casado con una exbailarina profesional. Aún así, no se ha achantado frente al reto y apunta a dar mucho que hablar.

9 Manu Tenorio, concursante de la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' Manuel Olmedo 50 años Manu Tenorio Cantante

Los 'otitos' más antiguos también tienen representanción en esta nueva edición de 'Bailando con las estrellas'. El encargo de ello será el cantante Manu Tenorio, que saltó a la fama gracias su quinta posición en el formato musical de 2001 y, desde entonces, no ha dejado de trabajar en la industria. Ahora, dejará los micrófonos por los zapatos de baile para demostrar sus habilidades artísticas más allá de la música en el programa de Telecinco.

10 Iago García, concursante de la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' RRSS 46 años Iago García Actor

A Iago García le sobra experiencia a la hora de ponerse delante de una cámara y también en lo que a bailar respecta. El actor español, conocido por sus trabajos en 'El secreto de Puente Viejo' y 'Acacias 38', ya participó hace casi 10 años en 'Ballando con le Stelle', la versión italiana del formato de Telecinco, donde ahora pretende volver a despuntar.

11 Jorge González, concursante de la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' RRSS 36 años Jorge González Cantante y exconcursante de 'Operación Triunfo 2016'

Uno de los favoritos para hacerse con el triunfo en esta nueva edición es, sin duda, Jorge González. El cantante de 36 años saltó a la fama en 'Operación Triunfo 2006', un éxito que le valió para ganarse la vida gracias a la música y también a la actuación. Recientemente, vimos su lado más sexy y bailarín en el Benidorm Fest 2023, donde consiguió ser finalista de la edición con su canción 'Caliente'.

12 Matías Roure, concursante de la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' Matías Roure Modelo, actor y barman de 'First Dates'

La cadena también ha incluido en el róster de 'Bailando con las estrellas' a algunos de los rostros más sonados de los programas más seguidos de Mediaset. Es el caso de Matías Roure, el guapísimo barman de 'First Dates', que lleva casi una década trabajando a las órdenes de Carlos Sobera en el programa de citas. El modelo y actor argentino dejará la barra del espacio televisivo para subirse a los escenarios a demostrar lo que sabe hacer con los pies.

13 Aless Gibaja, concursante de la nueva temporada de 'Bailando con las estrellas' Aless Gibaja Influencer

Quizá el rostro más desconocido de esta nueva edición de 'Bailando con las estrellas' es el de Alessandro Vicente Gibaja de Blasio. Este influencer saltó a la fama hace años bajo el apodo de Aless Gibaja, lo que le llevó a acumular miles de seguidores en redes sociales. Además de este trabajo como creador de contenido, también fue concursante de 'GH VIP' y 'Ven a cenar conmigo'.