Así es Nona Sobo, la actriz con la que Sebastián Yatra ha sido pillado de cita por Madrid

Con distancia desde la ruptura que protagonizaban el pasado verano los cantantes Sebastiás Yatra y Aitana, ambos parecen haber rehecho sus vidas cuando son vinculados sentimentalmente a nuevas ilusiones. En las últimas semanas, sin desaparecer todavía los rumores y las especulaciones que relacionaban a la exconcursante de 'Operación Triunfo' con su ex Miguel Bernardeau, a Aitana compartió momentos con el conocido youtuber Plex y la prensa inició una nueva trama que apuntaba a su romance. Sin otros detalles de la amistad que mantienen, por su parte, Sebastián Yatra era visto junto a una joven en un hotel y también se apuntó que el artista estaría de nuevo ilusionado.

Ahora, unas fotografías publicadas en exclusiva por la revista 'Semana' muestran que Yatra se habría olvidado ya de Aitana con otra nueva conquista, cuya identidad es diferente a la misteriosa chica que le acompañó en Barcelona tanto en los ratos que se encontraba dentro del hotel como en el tiempo que trabajó en la producción de un nuevo videoclip. Meses antes, el cantante también fue vinculado sentimentalmente a Bu Cuarón, hija del cineasta Alfonso Cuarón, quien fue vista junto a Yatra en varias ocasiones que no aclararon los rumores.

Tal y como publica la revista este miércoles, Sebastián Yatra ha sido fotografiado en Madrid junto a la actriz tailandesa Nona Sobo en actitud cariñosa durante lo que apuntan era una cita de los artistas por la capital. Como tratan de mostrar las imágenes, ambos se mostraron en público en actitud cariñosa y se intercambiaron un beso y gestos que evidenciarían que entre ellos existe algo más que una sintonía amistosa. En otros momentos de las horas que compartieron juntos, la publicación asegura ser testigo del rato de juegos que mantuvo el cantante con la chihuahua de la actriz, la bebida que tomaron en una cafetería o el tiempo que pasaron en la casa que el cantante tiene en Madrid.

Aunque desconocida en la crónica social, pues únicamente ha estado vinculada sentimentalmente al empresario e ingeniero Carlos Uraga y el futbolista Enric Franquesa, según '¡Hola!', la intérprete es reconocida por el público por su papel en la serie 'Entrevías', donde dio vida a la hija adoptiva del personaje que encarnó José Coronado. Pero a pesar de que sigue una máxima de discreción sobre su vida privada, la joven comparte algunos detalles de su faceta más personal en sus redes sociales y se ha pronunciado en alguna ocasión ante la prensa al respecto. En el momento en que participó en el casting de la serie de Telecinco, Nona Sobo residía con su madre en un pueblo catalán. Después, su vida cambiaría con la fama que alcanzó con la serie.

Entonces, al referirse a su personaje en la ficción no ocultaba las similitudes que guarda con su infancia. «Nací en Tailandia, pero fui adoptada cuando tenía dos años. Mis padres lucharon durante cuatro o cinco años para poder tener una hija. Me siento muy orgullosa de ser adoptada. De hecho, a mí en un futuro me gustaría adoptar. Conocer el proceso, que me hayan contado la historia y todos los detalles… y ver la carita de tu madre con los ojos llorosos contándotelo... Para mí eso es amor puro», reconoció a '¡Hola!'.

Además de actriz Nona también desarrolló una trayectoria en publicidad desde que un agente de modelos se fijase en ella cuando de pequeña se encontraba haciendo la compra con su madre. «Hice el casting, y me cogieron. Fue una experiencia increíble. Sí, a los ocho años hice mi primera publicidad, pero era muy pequeña, no sabía muy bien qué era este mundo, por eso no empecé de verdad hasta los doce o catorce», contó. En la música también ha desarrollado su talento: «Desde siempre me ha gustado la música en sus distintos planos y un amigo me dio la oportunidad de presentar la maqueta de la canción. La propuse a Entrevías y la aceptaron», aseguró quien ya ha lanzado varios proyectos en la industria musical.

Más temas:

Artistas

Famosos

Actrices

Telecinco