Bárbara Rey: «Tengo fama de tener carácter, pero soy una persona muy dócil»

Pocas cosas tenían en común Bárbara Rey, Blanca Romero y Manuel Tenorio hasta ahora porque muy pronto van a compartir pista de baile. 'Bailando con las estrellas' vuelve a Telecinco el 13 de septiembre para poner a prueba el talento de rostros conocidos junto a bailarines profesionales que tendrán que demostrar en cada programa su talento para aprenderse una exigente coreografía y al mismo tiempo congeniar con su pareja y gestionar las críticas del jurado. Esta edición cuenta con Blanca Li, Pelayo Díaz, Inma Casal, Gorka Márquez y Julia Gómez como jurado del programa y Jesús Vázquez y Valeria Mazza como presentadores. «El directo tiene mucho de adrenalina y miedo. Antes de empezar me arrepiento siempre, pero conforme empiezo a grabar se me pasa. Es maravilloso», reconoce el presentador durante la presentación del programa en el Festval de Vitoria.

Valeria Mazza también ha mostrado alegría por la vuelta de esta segunda edición y ha bromeado con la transformación que está viviendo el grupo: «Con tantos cambios, en algún momento me pregunté si estaríamos nosotros, pero estamos. Se ha hecho esperar y creo que valió la pena», asegura entre risa. Pelayo tiene ganas de este proyecto. «En los últimos meses, la audiencia me ha conocido en otra faceta personal más empática y creo que es la energía que vibro ahora. No he sido ni un villano ni san Pelayo. No voy a levantarme cada mañana queriendo discutir. Quiero que la gente vea la dificultad que tenemos en este programa. Tomamos a la ligera el baile cuando en realidad es algo muy estricto, va a ser imposible no valorar eso. Quiero que vean en mí a alguien que también ha pasado por eso. Si tengo que ser duro que sea por construir y no para derruir», asegura el juez.

Los concursantes de esta edición son muy variados: Blanca Romero, Manu Tenorio, Bárbara Rey, Pepe Navarro, Aless Gibaja, Sara Escudero, Jorge González, Anabel Pantoja, Nerea Rodríguez, Matías Roure, Nona Sobo, Iago García y Tania Medina. «Tengo mucho sentido de la responsabilidad porque la danza es una profesión seria y nuestros maestros llevan toda la vida en esto», asegura Nerea Rodríguez. Manu Tenorio cambia la guitarra por el baile. «Nunca he hecho un videoclip bailando así que os podéis hacer una idea de lo que bailo. Pero bueno, todo lo que sea disfrutar, adelante», asegura el cantante, que ha asegurado que esto es una oportunidad para aprender. «Me quedé fuera de un musical precisamente por el baile, así que esto es un gran reto para aprender y mejorar». «Mi sueño siempre fue el de ser bailarina y hacer ballet, pero vivíamos en una aldea y fue imposible y es una espinita que llevo clavada», reconoce la actriz Blanca Romero. Algo parecido le ocurre a Jorge González. «Nunca quise formarme demasiado en baile porque antes se insultaba mucho más a los niños que hacían eso. Si volviera atrás, le diría a ese niño que se formara más, que no tuviera miedo», asegura el artista.

Los concursantes tendrán que enfrentarse, como en la primera edición, a un gran reto: aprenderse una coreografía en cuestión de una semana para demostrarle al jurado sus dotes de aprendizaje y de talento dancístico. «Los ensayos los llevo mal, soy sincera, yo he bailado hace algunos años en programas de televisión y espectáculos, pero los bailarines siempre han hecho lo que podían y a mí me han dejado siempre para el final porque me costaba un poco. No sé si es que entiendo poco, pero es verdad que tengo sentido del ritmo. Me apetece bailar cuando suena la música, pero si me dan órdenes me descontrolo. Volver a la televisión con este equipo me hace feliz. Espero hacerlo lo mejor posible», reconoce Bárbara Rey. «Tengo fama de tener carácter, pero soy una persona muy dócil, lo que pasa que si me provocan sí que saco mi carácter», asegura Rey. «Va a ser una competencia este programa, pero nunca por la edad. Nunca pienso la edad que tengo, si lo pensara no estaría aquí», concluye.