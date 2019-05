Actualizado 24/05/2019 a las 02:05

Telecinco celebró este jueves una nueva gala de «Supervivientes», de la que saldría el quinto expulsado de la edición, que no fue otro que Jonathan Piqueras. Una velada que volvió a estar marcada por la controversia y que tuvo incidentes de todo tipo que no dejaron indiferente a la audiencia del «reality».

Durante la noche, hubo tiempo para que el presentador, Jorge Javier Vázquez, pidiera perdón a Dakota Tárraga, a la que atacó la semana pasada, después de «castigar» a la joven sin hablar con sus padres cuando esta denunció el favoritismo del programa hacia Isabel Pantoja. Ante el enfado de Dakota, Vázquez se vino arriba. «Vamos... ¡con los pollos que les montabas en “Hermano Mayor” y ahora quieres hablar con tus padres!», espetó el pasado jueves. Una semana después, se disculpó con la joven. «Te pido perdón. No quiero que esto te desequilibre y espero que sigamos teniendo una relación de complicidad como la que teníamos». «Gracias. Yo también te pido disculpas por mis formas», respondió la superviviente, secamente.

«Uno se equivoca cuando está vivo», siguió diciendo Vázquez, que a continuación se disculpó con Paco, el padre de Dakota. «Paco, ya está todo solucionado. Nos hemos dado la mano antes», expresó. «Estoy bien, muchas gracias», contestó el hombre, dando así por zanjado uno de los temas que más controversias ha desatado en esta edición de «Supervivientes».

Dos nuevos equipos

Tras ello, el programa dividió a los aspirantes en dos nuevos equipos. Uno, compuesto por los concursantes de nacidos en 1990 o antes, «los jóvenes» (compuesto por Dakota, Oto Vans, Fabio, Lidia Santos, Mahi y Violeta). El otro, formado por los mayores de esa edad, «los no tan jóvenes», del que formaban parte Albert Álvarez, Carlos Lozano, Chelo García-Cortés, Colate, Isabel Pantoja, Omar Montes y Mónica Hoyos.

Ambos equipos se midieron por saber cuál de los dos se mudaría a Cayo Paloma, la nueva e «idílica» localización del programa. «Los no tan jóvenes» ganaron la prueba y se ganaron el derecho a estar en ella, después de que la actualidad del programa pusiese su foco en la situación de Jonathan, que lleva dos semanas aislado en el Palafito. «Me quiero ir», dijo el joven desconsolado, al que «Supervivientes» permitió hablar con su padre, Ulises. «No te puedo ver así, de verdad te lo digo. Lo siento. Me rompes el alma. ¿Te acuerdas que te dije que movería Roma con Santiago si te nominaban para que siguieras en la isla? Pues voy a hacer justo lo contrario. No te voy a dejar más tiempo ahí, de verdad te lo digo», afirmó su progenitor.

De vuelta a la actualidad del grupo mayoritario, Vázquez anunció a Albert Álvarez como el concursante con menos votos para abandonar la isla de entre los tres nominados. Isabel Pantoja había sido salvada el martes, por lo que faltaba por saber si sería Carlos Lozano o Chelo García-Cortés quien se mediría a Jonathan por continuar una semana más en «Supervivientes». Entretanto, Lozano y Dakota vivieron una fuerte discusión en la Palapa, de las más graves que se recuerdan en el programa, después de que el primero denunciase que la exparticipante de «Hermano Mayor» no tomase parte activa del trabajo de supervivencia en Honduras, de lo que también acusó a Lidia Santos y Oto Vans. «¡Eres un sinvergüenza, el más falso de la televisión!», le gritó Dakota a Lozano.

«¡Eres el abuelito de Heidi!»

El presentador, sin embargo, no se vino abajo. «Eres una deslenguada y una maleducada. Solo sabes gritar e insultar. No tengo por qué aguantar esto». La conversación siguió subiendo de tono y, con Vázquez como maestro de ceremonias, se terminó yendo de madre. «¡Eres el abuelito de Heidi!», bramó Dakota. «¡Me das asco!», espetó Lozano. «¡Y a mí me dais asco tú, tu presencia y tu calva!», le insultó la joven. «¡Esto sí que es un calvo!», sentenció el televisivo, bajándose el bañador y enseñándole el culo a Dakota. «Quiero que se quede Chelo, porque para aguantar esto...», agregó.

Dicho y hecho. La audiencia salvó a la colaboradora de «Sálvame», que celebró su permanencia en la isla junto al resto de sus compañeros. Pantoja y Dakota, concretamente, no ocultaban su alegría por la nominación definitiva del presentador, que antes de marcharse al Palafito dejó un recado para la tonadillera. «¡Voy a renunciar! ¡Voy a hacer un Isabel Pantoja y voy a decir que me quiero ir!».

A su llegada al Palafito, el presentador se encontró con Jonathan. Solo uno de los dos se quedaría en la isla, aunque ni el uno ni el otro ocultaban su interés por marcharse de Honduras. «Yo te lo dejo a ti», dijo el joven. «Nada, yo me voy, que tengo muchas cosas que hacer en Madrid», contestó Lozano, con la decisión en manos de la audiencia de «Supervivientes».

En la isla, Lara Álvarez emplazó a los concursantes a realizar las pruebas para ver qué aspirante sería el líder de cada equipo. Fabió terminó como el de «Los jóvenes», mientras que Colate hizo lo propio en el de «Los no tan jóvenes». Los dos, así las cosas, cerraron la noche como inmunes y se ganaron el derecho a nominar a un participante en solitario. En plató, por su parte, Vázquez recibió a Aneth Acosta, expulsada la pasada semana, que se enfrentó a Kiko Rivera. «Me alegra mucho de que te hayas ido, porque así no vas a lastrar a mi madre. Menos mal que ya no estás con ella».

Nominaciones... y una expulsión necesaria

De vuelta a Honduras, los aspirantes tuvieron que nominar a un concursante de cada equipo. En «Los jóvenes» hubo consenso: Lidia, Mahi, Oto y Dakota votaron por Violeta, mientras que la última lo hizo por Lidia. Fabio, el líder, también apostó por Lidia, por lo que ella y Violeta terminaron como nominadas del grupo.

En «Los no tan jóvenes», la situación estuvo más reñída. Chelo García-Cortés, una semana más, terminó nominada por el equipo. Se llevó tres votos, por los dos que sumó Mónica Hoyos. Pero Colate nominó a Isabel Pantoja. «Esta semana no ha tenido la cabeza aquí y ha estado más pendiente de su familia que de otra cosa».

Aunque todavía quedaba algo por resolver en la velada. En concreto, en el Palafito, donde Jonathan y Carlos Lozano se jugaban seguir una semana más en el concurso. Vázquez anunció al segundo como el aspirante salvado... y Jonathan lo celebró con alegría. «¡Gracias, gracias!», se limitó a decir, emocionado. «Él lo necesitaba», agregó Lozano, dando así por finalizada la estancia del chico en Honduras.