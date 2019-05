Actualizado 20/05/2019 a las 18:59

El abandono de «Supervivientes» de las Azúcar Moreno ha sido uno de los hechos más comentados que se recuerdan en la historia del programa. El concurso terminó para ellas el pasado 12 de mayo, momento en el que decidieron ponerle punto y final a su aventura en Honduras. Desde entonces son muchos los misterios sin resolver en esta historia.

Nada más aterrizar en España, las Azúcar Moreno se han encontrado con que el recibimiento que se han encontrado ha sido muy negativo. No solo no les han aplaudido a su entrada en el plató, sino que la sombra que se cierne sobre las artistas es muy oscura. De haber dejado tirada a la productora realizando un gesto muy feo, a, incluso, haber podido fingir un robo en su propia casa para recaudar dinero con el que poder pagar la indemnización.

Tras todas estas acusaciones, Toñi Salazar decidió dar la cara y hablar en el programa de Emma García, «Viva la vida». A través de una llamada en directo, la integrante de Azúcar Moreno se mostró hundida y derrotada. «No se si me voy a meter en un lío, pero necesito hablar para que la gente sepa cómo estoy. Estoy, os lo juro, muerta de pena», empezó diciendo una Salazar cuyo tono de voz coincidía con lo que afirmaba. «Se que hemos hecho un concurso pésimo, pero nuestra cabeza nos falló. Nos hemos hecho cargo de la penalización y si tengo que estar el resto de mis días pagando, lo haré», afirmó una Toñi Salazar muy rotunda en sus palabras.

Pero es que, según afirmó, su paso por el concurso les ha dejado en España un panorama digno de olvidar. Incluso, llegó a decir que su paso por «"Supervivientes" me va a costar la salud. ¿Cómo voy a hacer un robo en mi propia casa? Soy una mujer decente que vivo de mi trabajo. Que no me digan que soy una traicionera ni que Azúcar Moreno es una mierda. Nos ha dolido dejar el concurso por la gente de la productora y lo bien se han portado con nosotros», decía Toñi Salazar en el programa de Emma García.

Uno de los temas que más ha dado de qué hablar es el hecho de que hayan abandonado ambas juntas, de la mano. Salazar se justificaba de ello afirmando que fue porque «lo que le pasa a la una le pasa a la otra. No podemos vivir separadas. Necesitamos estar juntas». Sin embargo, muchos estuvieron recordando la mediática disolución del dúo, unido a la pública contienda que mantuvieron, atacándose a través de las entrevistas que concedían. Por ello, Toñi Salazar quiso matizar que aquél episodio «nos marcó la vida» y no quieren que se vuelva a repetir. Para finalizar su intervención, Salazar pidió «perdón si hemos hecho un concurso malo y lo sabemos. Pero yo no le debo nada a nadie, y lo que tenga que pagar lo voy a pagar», terminó diciendo.

Su salida de «Supervivientes», según Diego Arraval

El veto por parte de Mediaset y la productora han hecho que se especule mucho sobre los motivos que las han llevado a las dos a abandonar el reality. Este fin de semana, Diego Arraval, en «Viva la vida», ha asegurado conocer la razón por la que el dúo artístico abandonó el programa y, además, llevó al enfado a la productora del formato.

Según desveló, antes de partir al Caribe, las artistas «se reúnen con la productora, y le hacen saber que tienen problemas económicos y que necesitan dinero ya», afirmó Arraval. Por ello, desde Bulldog TV deciden ofrecerles una solución: un pacto de 3o días. «A partir de esos 30 días, les iban a ingresar X dinero», dice el fotógrafo. Por ello, lo que «la productora ingresa el dinero—tal y como prometieron—, ellas cuentan los días y, cuando llevan treinta y tantos días, automáticamente dicen las dos que se van». Por lo tanto, según Diego Arraval, el enfado de la productora y la cadena estaría más que justificado.