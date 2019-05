Actualizado 17/05/2019 a las 02:24

«Supervivientes» vivió este jueves una gala de lo más polémica, y en la que gran parte de la controversia residió en su presentador, Jorge Javier Vázquez. El televisivo fue el protagonista de varios de los momentos más tensos de la noche, como fue su reencuentro con el dúo musical Azúcar Moreno, aunque especialmente llamativo fue el último: su encontronazo con Dakota Tárraga al final de la velada.

Con la cuarta noche de «Supervivientes» ya agonizando, le llegó el turno de nominar al grupo conformado por Lidia Santos, Carlos Lozano, Chelo García-Cortés, Oto Vans y Dakota. El presentador emplazó a los dos últimos a acudir juntos a la sala de nominaciones, donde la joven se quejó del trato de favor hacia Isabel Pantoja por parte del programa, después de que el formato hubiera permitido a la tonadillera, poco antes, hablar en directo con su hijo, Kiko Rivera.

El comentario no fue acogido de buen grado por Vázquez. «Te iba a dejar hablar a ti con tu padre también, pero ahora ya no lo voy a hacer», espetó el presentador, tajante. Aunque Dakota no reculaba. «Yo es que digo lo que no veo bien». Su valentía irritó al televisivo. «Llevo 30 años haciendo televisión y una niña no me tiene que decir nada», espetó.

En Honduras, la joven se derrumbó. «Es que yo soy la única que me atrevo a decir las cosas», sentenció con impotencia, entre lágrimas. Pero Vázquez no daba su brazo a torcer y no dejó a la joven hablar con su padre. «A mí no me vas a montar ningún pollo», amenazó, con Dakota cada vez más desconsolada.

Cuando se reencontró con sus compañeros, la joven no dejaba de llorar, lo que imposibilitaba el normal desarrollo del programa. «Oye por favor, de verdad. Es que no entiendo ahora... bueno, es que no me voy a meter en líos, de verdad», le dijo el presentador a la joven. «No me estreses...», contestó esta. Fue entonces cuando el presentador se vino arriba y metió el dedo en la llaga. «No no, no me estreses no. Vamos... ¡con los pollos que les montabas en “Hermano Mayor” y ahora quieres hablar con tus padres!», enfatizó el presentador, con sorna.

Su comentario hizo estallar del todo a Dakota, que ya se sabe que es de lo más temperamental. «¿Perdona? Perdona, pero eso ya ha pasado de mi vida. No te pases, ¿eh? Que todas las personas tienen derecho a cambiar. ¿Y este tío, de verdad?», contestó, fuera de sí... mientras se llevaba la ovación del plató de «Supervivientes».

En redes sociales, la audiencia se posicionó de manera masiva de parte de la concursante. «¿Dónde hay que votar para echar al presentador?», preguntó un usuario en Twitter, donde los usuarios cargaron con fuerza contra el presentador por sus dobles raseros. «Dakota salió en “Hermano Mayor y se lo recrimina JJ de forma cruel pero a una mujer que estuvo en la cárcel y robó a España le dan beneficios todas las semanas», agregó otra, en alusión al «favoritismo» del presentador y el programa hacia Pantoja. «¿Puedes ser más miserable?», preguntó otro usuario, en referencia al televisivo.

