Actualizado 24/05/2019 a las 00:07

La polémica parece no abandonar nunca esta edición de «Supervivientes». El «reality» que presenta Jorge Javier Vázquez celebró este jueves su quinta gala en Telecinco, buscando al quinto concursante en marcharse de la isla después de Loly Álvarez, Encarna y Toñi Salazar (el dúo musical Azúcar Moreno) y Aneth Acosta.

La velada tuvo entre sus grandes momentos el instante en el que Jorge Javier Vázquez se disculpó con Dakota Tárraga después de su duro ataque hacia la concursante de la semana pasada. «Te pido perdón. No quiero que esto te desequilibre y espero que sigamos teniendo una relación de complicidad como la que teníamos disculpándose», dijo el presentador. «Gracias. Yo también te pido disculpas por mis formas», contestó la superviviente, tajante.

A continuación, se vivió uno de los momentos más controvertidos de la velada: la primera conexión en directo con Jonathan Piqueras. El joven, de 18 años, ha cumplido dos semanas en el Palafito, viviendo en soledad y sin ningún tipo de concesión por parte de «Supervivientes». Y en los últimos días, desgastado por el calor, el aislamiento y las condiciones extremas, ha dejado más que claras sus intenciones de abandonar la isla.

Un deseo que alcanzó su cénit cuando el concurso dejó al joven charlar con su padre, Ulises. «No te puedo ver así, de verdad te lo digo. Lo siento. Me rompes el alma. Que sepas que lo estás haciendo de puta madre, que eres un guerrero, un gran superviviente y una persona increíble. Todo el mundo está contigo. Eres el mejor, te queremos pase lo que pase y tu padre se siente orgullosísimo de ti», le dijo el hombre.

Desde Honduras, el joven se derrumbó y rompió en un llanto desconsolado. «Te quieres venir a casa, ¿verdad?», interpeló su padre. «Yo quiero ir con vosotros, sí», contestó el joven. «Pues no se hable más hijo. ¿Te acuerdas que te dije que movería Roma con Santiago si te nominaban para que siguieras en la isla? Pues voy a hacer justo lo contrario. Te quiero. No te voy a dejar más tiempo ahí, de verdad te lo digo», sentenció su progenitor, visiblemente emocionado.

«Os lo habéis cargado»

Lo sucedido con el muchacho puso en alerta a la audiencia de «Supervivientes», que no tardó en denunciar las precarias condiciones que tiene que afrontar el joven en su día a día, «inhumanas» incluso para un «reality» en el que los concursantes deben intentar sobrevivir. «Que lástima me está dando Jonathan, de verdad. Es que no ha tenido ni un misero juego de recompensa en todo el concurso. Eso no es supervivencia, es tener una persona en condiciones infrahumanas», sentenció un usuario en Twitter. «Os habéis cargado a Jonathan, es un gran superviviente. Y no es que no sea fácil “Supervivientes”, es que le habéis dejado jodidamente abandonado. Os lo habéis cargado y él es grandioso», expresó otro.

Un gran número de usuarios de la citada red social, así las cosas, no tardaron en acusar al programa de «abandonar» y «maltratar» al joven. Y las comparaciones, siempre tan odiosas, se hicieron esperar. «¿Qué necesidad hay de maltratar así a un chaval tan joven? ¿Estaría Isabel Pantoja sola sin socializar si ella fuera al Palafito? Yo soy Jonathan y denuncio a la productora», comentó un usuario. «¡No me extraña que Jonathan se quiera ir! Semanas sin hablar con nadie, sólo, sin nada que hacer... Abandonado literal, eso es inhumano. ¡Llega a estar ahí la Pantoja y la iban a tener así por los cojones!», comentó otra, poniendo sobre el tapete la opinión de gran parte de la audiencia de «Supervivientes». No en vano, Jonathan se convirtió en «trending topic» en la red del pajarito.

