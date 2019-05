«Sálvame» declara la guerra a Carmen Borrego: «Es falsa, mentirosa y estafadora»

Actualizado 29/05/2019 a las 09:59

Si Carmen Borrego ya había manifestado en alguna ocasión que no sentía cariño por parte de sus compañeros de «Sálvame», sus últimas declaraciones en «Viva la Vida», el programa que Emma García presenta en Telecinco durante el fin de semana, no han hecho más que incrementar la tensión con los colaboradores. La hermana de Terelu Campos no tuvo una experiencia positiva en «Sálvame Okupa», donde un doloroso tartazo incrementó su malestar con sus compañeros de programa y la empujó a abandonar definitivamente el programa diario en Telecinco.

Las críticas hacia Borrego, además, fueron la gota que colmó el vaso de la paciencia de Terelu Campos que, hastiada de la situación, también ha decidido abandonar para siempre «Sálvame» y dedicarse a otros proyectos con menor coste personal para ella y su familia. En sus declaraciones a «Viva la vida», Carmen Borrego no dudó en criticar su anterior casa, en la que aseguró haber vivido algunos de los peores momentos de su vida.

La entrevista de Carmen Borrego en «Viva la Vida» no ha sentado, como era de esperar, nada bien a los integrantes de «Sálvame» quienes, empezando por Jorge Javier Vázquez, han cargado duramente contra la excolaboradora. El presentador de Badalona, sin ir más lejos, tachó a la hermana de Terelu Campos de «desquiciada». No sentó bien a Vázquez que Borrego afirmara, entre otras cosas, que en «Sálvame» los colaboradores viven «bajo la dictadura del miedo». «Vivís en realidades paralelas», concluyó el periodista ante Terelu.

También dura con Borrego ha sido María Patiño, que ha tildado de «mentirosa y estafadora» a Carmen Borrego. «Siente que somos lo peor y no ha tenido narices de decirlo a la cara», espetó la periodista. «Ha sido una auténtica decepción. Me costará mucho trabajo volver a mirarla. Es una falsa, cobarde, mentirosa y estafadora», dijo la colaboradora visiblemente molesta.

Tampoco se quedó corto Kiko Hernández, quien se dio por aludido en una frase en la que Carmen Borrego aseguraba que en «Sálvame» más que fuentes de información hay «botijos». «Tú no vas a tirar mi trabajo, que vives de tu apellido», dijo el colaborador. «Deja de hablar de la papada o de tu madre. Da una noticia, involúcrate en algo», sentenció.