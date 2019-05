Actualizado 27/05/2019 a las 11:56

Terelu Campos no aguanta más. La hija de María Teresa Campos y colaboradora habitual de «Sálvame» acudió esta semana al «Deluxe» para explicar los motivos de su repentino abandono del que, a todas luces, es uno de los programas más famosos de la parrilla actual. La colaboradora, que en numerosas ocasiones ha ejercido como presentadora en el popular espacio para suplir las bajas de Jorge Javier Vázquez o María Patiño, ha llegado al límite de sus fuerzas y, tal y como afirmó en el espacio nocturno de Telecinco, ha llegado el momento de pensar en su bienestar.

«Ha llegado un punto en que no era capaz de continuar. He aprendido mucho en 'Sálvame' a relativizar. Creo que en estos nueve años he relativizado y, gracias a ello, he tenido otra visión de las cosas. Llega un momento, sin embargo, en que eso ya no es suficiente». Terelu Campos aseguró que los últimos siete meses de su vida han sido «muy duros», en referencia a su estado de salud. Tal y como afirmó la colaboradora ante Jorge Javier Vázquez, llegó a sentir «fobia» a la hora de ir a trabajar.

En referencia a Carmen Borrego, que también este fin de semana cargó con dureza contra «Sálvame», Terelu no quiso entrar en las acusaciones de su hermana, aunque sí apuntó que Borrego se equivocó en determinados comportamientos tras «Sálvame Okupa».

Pese a su manifiesta necesidad de dejar de lado «Sálvame», Jorge Javier Vázquez afirmó que Terelu Campos volvería si se recuperaba. «Me voy de Sálvame, pero irreversible solo es la muerte», matizó la hija de María Teresa Campos. «Tengo miedo al futuro», dijo la presentadora. «Tengo ganas de pelearlo», dijo Terelu, quien aseguró que sus finanzas no pasan por su mejor momento y que no podrá vivir sin trabajar.

La soledad de Carmen Borrego

Más reveladora fue, sin duda, Carmen Borrego al desvelar en «Viva la Vida» las razones de su salida de «Sálvame». Ante Emma García, presentadora del programa vespertino de Telecinco, Borrego no dudó en asegurar que se ha replanteado su vida laboral y mostró su arrepentimiento por haber participado en el reality express de convivencia de Telecinco, «Sálvame Okupa». «Salí echa polvo, como una colilla y sin entender qué me había ocurrido», dijo la colaboradora de «Viva la vida».

También se pronunció Borrego sobre la salida de Terelu Campos de «Sálvame». «Ver la salida de mi hermana me destroza el alma. Ella me dijo que no había marcha atrás y a mí eso terminó de hundirme. No quería que el final de Terelu en 'Sálvame' fuera por defenderme a mi», argumentó la tertuliana. «Cuando llegué a 'Sálvame' —prosiguió Borrego— estuve completamente sola, nadie se me acercaba», aseguró la hermana de Terelu para, acto seguido, condenar la actitud de sus compañeros en los últimos tiempos.