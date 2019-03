Actualizado 28/03/2019 a las 18:22

Carmen Borrego tuvo que volver al hospital para operarse por segunda vez la papada, hecho que provocó las risas de sus compañeros en «Sálvame», que imitaron la fotografía que le hicieron a esta escasos instantes después de abandonar el hospital. «Me pareció divertido y me descojoné», aseguró en el programa de Telecinco. Sin embargo, la pequeña de los Campos dejó claro en una entrevistas con «Lecturas» que esas burlas no le sentaron del todo bien: «He echado de menos un mensaje de mis compañeros preguntándome cómo estoy. Nadie lo ha hecho, solos mis jefes».

«Me duele. Son una piña y yo soy la última que ha llegado, sé que cuesta y no soy tan amiga. Cada vez que le pasa algo a Lydia (Lozano) yo estoy, por eso me ha dolido que no me preguntara cómo estoy. No lo digo a malas, lo digo con dolor, creo que no les importo absolutamente nada», añade. La única colaboradora que, de momento, le ha dado la razón a Carmen Borrego ha sido Mila Ximénez: «Me cuesta mantener una relación sana con ellas porque no las entiendo».

Además, acusaron a Carmen Borrego de pactar las fotografías que se publicaron de ella recién salida del hospital y cuestionaron su integridad. «Eso es pactado, vaya», sentenciaba Gema López. «No entiendo cómo puedes pactar unas fotos en las que vas a salir así de horrible. Esto va a manchar su imagen para siempre», añadía Rafa Mora. «Si vendes eso es que eres capaz de vender cualqueir cosa», puntualizaba Kiko Hernández.

No es la primera vez que los colaboradores de «Sálvame» ridiculizan a Carmen Borrego. Tras su primera operación de papada, los principales colaboradores de Telecinco la tacharon de oportunista por aprovechar el docushow de «Las Campos» para conseguir la operación de forma gratuita, por no hablar de la infinidad de veces que se han referido a ella como la «patito feo» al compararla con su hermana. Incluso, aseguraron que había sacado «tajada» del último cáncer que sufrió Terelu Campos ya que habría recibido un «dinero extra» por acudir al plató de «Sálvame» a revelar como se encontraba.