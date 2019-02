Pablo Motos amaga con expulsar a Santiago Segura del club platino de «El Hormiguero»

Actualizado 18/02/2019 a las 22:26

Esta lunes arrancó la semana en «El Hormiguero» con la visita de los cómicos y actores, Santiago Segura y Florentino Fernández. Los invitados iban al programa para presentar su nuevo trabajo de doblaje para la película «Holmes y Watson», que llega a los cines el próximo 22 de febrero. En el filme, Segura da vida a Holmes y Florentino a Watson, papeles que interpretan en la versión original Will Ferrell y John C. Reilly.

Santiago Segura llegó a plató prometiendo que había venido «para portarse bien», algo que no hizo en su anterior visita a «El Hormiguero». «El último día estuviste maleducado, falto de gusto y de empatía», le dijo Pablo Motos al recibirle, «hay un límite que yo pensaba que no pasarías, pero lo pasaste». Aunque el presentador le dijo a Segura que estaba perdonado, tomó una medida que «jamás en trece años de programa pensé que iba a hacer».

Motos le pidió a Segura la tarjeta platino de «El Hormiguero», la que le dan a los invitados que han pasado más de quince veces por el plató, y se la cortó en dos con unas tijeras. «Estás fuera del club», le anunció el presentador. Para justificar su decisión, Motos paso un vídeo de la anterior visita del humorista al programa, cuando dijo que «la tarjeta del club platino no me he servido para nada, yo pedí un par de cosas y me dijeron que no a las dos». Pese a haber sido expulsado del club, Santiago Segura felicitó a Motos por su programa: «Eres la persona que más está haciendo por la cultura española, sobre todo en cine y en teatro. Todo el mundo que tiene algo que promocionar viene aquí».

Luego se fueron a publicidad y a la vuelta vimos a Pablo Motos pegando el carnet platino de Segura con celo: «Pues te perdono», le dijo el presentador antes de abrazar a su invitado. Ya cerrado este capítulo, Motos le preguntó a Segura si seguía haciendo teatro por placer o por dinero. «Yo hago esto para estar con mi amigo Flo y con mi amigo José Mota», le respondió el director.

«Santiago en el escenario, si te equivocas en una palabra, ya te está haciendo gestos delante del público», contó Flo, «tiene todo muy metido en la cabeza». Él mismo informó a Pablo Motos de que Segura y él se han «unido en la lucha contra el azúcar: los sábados nos comemos los postres de toda la semana. A veces pedimos toda la carta de postres del restaurante». Y también Flo, antes de que saliesen a escena las hormigas, le hizo una advertencia a Pablo Motos: «Hace poco descubrí que tengo un vídeo tuyo en bikini, y eso tiene muy buena venta...».