Actualizado 06/02/2019 a las 22:30

El presentador de televisión y radio Jaime Cantizano fue el tercer invitado de la semana en «El hormiguero», el programa que Pablo Motos presenta en Antena 3. El televisivo, actualmente al frente del espacio «Original y copla» de Canal Sur, presenta también «Por fin no es lunes», el magacín de fin de semana que emite Onda Cero en sus mañanas.

Cantizano es un viejo conocido de Antena 3, cadena en la que trabajó ininterrumpidamente durante una década. Allí se inició en la televisión nacional al frente de «Sabor a ti» en 2002, comenzando así un idilio que duró hasta 2012, cuando el presentador condujo «Dando la nota» en la primera cadena de Atresmedia.

Sin embargo, el presentador ya es pasado de Antena 3, aunque reconoce estar «muy feliz» con el giro que ha dado su vida. En Onda Cero, ha entrevistado a personalidades como Victoria Eugenia Henao, viuda de Pablo Escobar. «Fue una entrevista muy difícil. Es una mujer que ha vivido una determinada vida y no sé si pensaba o no pedir perdón por ello. Al fin y al cabo, cuando convives con una persona de ese tipo... ¿hasta qué punto quieres o no vivir esa vida?», afirmó Cantizano al respecto.

El presentador también habló acerca de determinados aspectos de su día a día. «Soy un desastre con los nombres, en la vida y en el trabajo. Se me olvidan muchas veces. Creo que madrugar me hizo mucho daño en el pasado y todavía lo estoy pagando», bromeó en «El hormiguero».

Además, Motos habló de su entrevistado como un hombre «asquerosamente sano». «No tomo azúcar ni sal. Hay un amigo que me dice que no quiere venir a casa a cenar porque es muy triste», explicó Cantizano en ese sentido, entre risas.

A ese respecto, Motos intentó dar un paso más. «Bueno, háblame de otra cosa en la que seas más normal, como el sexo». La respuesta de Cantizano, no obstante, despertó suspicacias. «Bueno, el sexo hay que contarlo ya por semanas. Porque a estas alturas... está complicado. El mercado está escaso», afirmó el presentador, que dejó boquiabierto al público de «El hormiguero» con su confesión.

A continuación, el presentador de «El hormiguero» explicó que Cantizano solo toma «chocolate al 99%». «Chico, me estás presentando como un tío súper raro», espetó su homólogo, que incidió también en la importancia que en su vida ha tenido la paternidad. «Un niño te cambia la vida y las prioridades», remarcó en el programa de Pablo Motos.