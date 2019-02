Elsa Pataky: «No hay rivalidad entre Chris y yo, solo cuando entrenamos» El matrimonio acaba de lanzar Centr, una aplicación que pretende ayudar a llevar una vida saludable a base de buena alimentación y una rutina de ejercicios, algo en lo que ellos son verdaderos expertos

Gema Conty

Seguir Madrid Actualizado: 17/02/2019 00:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Conforman una de las parejas más envidiadas y exitosas del panorama internacional: son guapos, famosos y juntos han formado una familia perfecta con sus tres hijos, India Rose y los mellizos Tristán y Sasha. La vida de Elsa Pataky (42 años) y Chris Hemsworth (35) resulta de lo más idílica en el apacible pueblo de Byron Bay, en la costa este australiana, donde viven en plena comunión con la naturaleza, como ambos soñaban desde que dejaron Los Ángeles en 2015 para alejarse del foco mediático. Sin embargo, para la actriz madrileña son como cualquier otra familia. « Chris y yo hemos formado un buen equipo, pero no quiere decir que seamos perfectos. Tenemos nuestros altibajos y nuestros momentos de que nos tiramos de los pelos con los niños», asegura Pataky en la presentación de la nueva campaña de la firma de zapatos Gioseppo, de la que es imagen desde hace años. Pese a sus palabras, han conseguido prácticamente todo lo que se han propuesto. Acaban de lanzar Centr, una aplicación que pretende ayudar a llevar una vida saludable a base de buena alimentación y una rutina de ejercicios, algo en lo que ellos son verdaderos expertos. «Es un proyecto que Chris tenía en mente desde hace tiempo. Ha tenido la oportunidad de conocer a grandes expertos del deporte en sus viajes y quería transmitir todo eso. Además, nos encanta cuidarnos», cuenta sobre este proyecto en común que tuvo una gran acogida el pasado lunes, día de su lanzamiento.

Este mes también han compartido portada de revista: ella en «Women’s Health» y él, en «Men’s Health», como parte de la promoción de la aplicación. «Nos hace mucha gracia vernos, pero no hay rivalidad entre nosotros. Él me enseñó la suya y y yo la mía, y nos reíamos. En esas cosas no tenemos rivalidad, hay más cuando entrenamos. Ahí sí que nos picamos por ver quién aguanta haciendo más abdominales o más pesas», dice entre risas la actriz, que acaba de regresar a la pequeña pantalla con la serie de Netflix «La tierra de las mareas», después de unos años alejada de su profesión para cuidar de sus tres hijos. «Ha sido una maravilla poder volver a hacer lo que me gusta, sentir de nuevo mi pasión. Los niños como ya están en el cole no me siento tan culpable. Ojalá podamos hacer una segunda parte de la serie», cuenta emocionada sobre su regreso al set de rodaje.