Llantos e insultos, Dani Mateo y la bandera... Los momentos vergonzosos del año televisivo

2018 ha sido un año de mucho contenido en televisión y que también ha dejado momentos de lo más polémicos. En ABC Play repasamos varios de ellos en la primera parte de este artículo, dedicada en su práctica totalidad a lo sucedido en «Operación Triunfo» y «Gran Hermano VIP», aunque lo cierto es que los líos en este último añó en materia televisiva han dado para mucho más.

Otro de los instantes más controvertidos del año lo protagonizó «El intermedio», el programa que presenta El Gran Wyoming en La Sexta. En uno de sus «sketches», el humorista Dani Mateo se sonó los mocos con una bandera de España, lo que desató la ira de millones de ciudadanos, que pidieron el «boicot» al cómico. Mateo fue denunciado por un sindicato de Policía, perdió miles de seguidores, muchas firmas retiraron su publicidad de «El intermedio» y varios teatros de Valencia cancelaron actuaciones que el cómico debía llevar a cabo. La Sexta retiró el vídeo de su página web y tanto Wyoming como Mateo pidieron perdón por lo sucedido, aunque al humorista no le sirvió para librarse de declarar en un juzgado de Madrid, a la salida del cual fue increpado por varias personas.

Disculpas también tuvo que pedir Cristina Pardo, presentadora del espacio de La Sexta «Liarla Pardo», después de que un reportaje emitido en su programa intentase poner nombres y apellidos a los votantes del municipio sevillano de Marinaleda. Otro de los acontecimientos más controvertidos del año en televisión y del que Pardo trató de desmarcarse. En «La Sexta Noche», otro de los espacios de referencia de la segunda cadena de Atresmedia, el periodista Francisco Marhuenda y el presentador Javier Sardá también vivieron un fuerte encontronazo. «¡Payaso!», llegó a gritar Sardá al primero en el programa de Iñaki López después de que el periodista cuestionase la educación del que fuese conductor de «Crónicas Marcianas».

Sofía Suescun, otro foco de controverisa

Una de las caras visibles de Telecinco, Sofía Suescun, tampoco ha estado exenta de la controversia. Más allá de su paso por «Supervivientes», de su ruptura en directo con el que entonces era su novio y que ahora lo vuelve a ser, Alejandro Albalá, y de su enfrentamiento en un debate de «Gran Hermano VIP» con Steisy, exconcursante de «Mujeres y hombres y viceversa» y que tras ello fue expulsada de plató, la televisiva ha protagonizado broncas de lo más sonora. En «Viva la vida», espacio en el que colabora, se enfrentó hace unas semanas a Omar Montes, cuando el programa todavía lo conducía Toñi Moreno. Situación que se reprodujo tiempo después, con Emma García ya al frente del programa, y cuando, a gritos y en directo, inició una guerra dialéctica con Aurah a cuenta del comportamiento de Suso en «GH VIP». En «Gran Hermano VIP», además, Suescun también protagonizó una acalorada discusión con Belén Esteban, tras la que terminó llorando.

Aparte de ello, la primera cadena de Mediaset vivió hace unos días un instante de lo más tenso en «Pasapalabra», el concurso que presenta Christian Gálvez. Sucedió cuando Fran, uno de los participantes más icónicos del programa, mostró su malestar ante las «aportaciones» de Paz Padilla, que acudió al espacio como invitada para tratar de ayudarle.

Por su parte, La 1 de TVE tampoco ha quedado libre de controversia, más allá de «Operación Triunfo». En especial en su edición de este año de «MasterChef Celebrity». Los encontronazos entre la exmodelo Antonia Dell'Atte y la empresaria Carmen Lomana marcaron la entrega, aunque lo cierto es que Dell'Atte tuvo estopa para todos. En la quinta gala, en la que la italiana fue expulsada antes de ser repescada y en la que Lomana le negó su ayuda, llamó «falsos» y «fariseos» al resto de aspirantes del «talent show» culinario.

Líos en «MasterChef Celebrity» y «El chiringuito»

Más allá de ello, Lomana sufrió un desmayo en directo en la segunda gala, en un momento que dejó helados a los espectadores de «MasterChef Celebrity». «¿No me estaré muriendo?», se preguntó la empresaria, visiblemente alterada. Paz Vega y Santiago Segura, por su parte, también tuvieron sus más y sus menos. En la última prueba antes de la semifinal, una discusión entre ambos terminó con la actriz llorando. «¿Estás a lo mío y a lo tuyo. ¿Quién mierda te ha pedido tu opinión?», le espetó a Vega, que había opinado acerca de la elaboración de Segura en la prueba definitiva, que le dejó fuera de la semifinal del concurso. «A un tío que está destruido le dices que lo ha hecho mal. Pero tía... ¡Déjame tranquilo! ¿A ti quién te ha preguntado tu opinión? Con lo simpático que soy, me ha salido el monstruo que llevo dentro», espetó el actor y director contra la intérprete, que rompió a llorar. Pese a que fue bastante aparatosa, Segura y Vega se reconciliaron tras la bronca. Más allá de ello, la protagonista de «Fugitiva» sufrió un ataque de ansiedad durante otra gala.

«Bailando con las estrellas», por su parte, tampoco estuvo exento de polémica. Aparte de las acusaciones de tongo a las que tuvo que hacer frente el programa, la actriz Paula Echevarría, expareja del cantante David Bustamante, concursante del formato, dijo que ella no se podía equiparar con la «influencer» Dulceida en materia de moda. «Es como comparar a Dios con un gitano», dijo. Unas declaraciones que no sentaron nada bien a Joaquín Cortés, jurado del programa, de origen gitano y que se despachó con Echevarría. «Con tus declaraciones demuestras tu nivel cultural, tu educación, la falta de respeto por las personas y sobre todo tu falta de humanidad. Llevamos años luchando por promover la igualdad entre razas, entre hombres y mujeres, entre religiones... y llegas tú». En la gala siguiente, no obstante, Cortés no habló con Bustamante acerca de lo sucedido, o al menos públicamente, aunque la tensión no desapareció.

De broncas tampoco ha quedado impune «El chiringuito», el programa de tertulia deportiva que presenta Josep Pedrerol en MEGA, cadena de Atresmedia. En estos últimos meses, varios de los colaboradores del espacio, calificado en redes sociales vulgarmente como «el “Sálvame” del fútbol», se han enzarzado en directo en plató. Fueron los casos de Tomás Roncero y Cristóbal Soria; y de Paco Buyo y Lobo Carrasco, entre otros, aunque ha habido veces en las que las situaciones han ido más allá.

Ejemplo de ello fue lo acontecido el pasado junio, cuando el futbolista del Real Madrid Kiko Casilla expresó oficialmente sus intenciones de demandar a Cristóbal Soria. Sucedió después de que el tertuliano de «El chiringuito» desvelase el pasado junio que el jugador del conjunto blanco intentó agredir al que entonces era su entrenador, Zinedine Zidane. Tras las amenazas de Casilla, Soria rectificó.