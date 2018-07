Bustamante, Manu Sánchez o Patri Jordan: ¿Quién ganará «Bailando con las estrellas»?

Actualizado 24/07/2018 a las 22:14

Este martes se emite en TVE la gran final de «Bailando con las estrellas». El programa presentado por Roberto Leal y Rocío Muñoz decidirá en la gala de esta noche qué pareja de las tres finalistas, Patry Jordan y Rubén Rodríguez, David Bustamante y Yana Olina y Manu Sánchez y Mireia Arizmendi, ganará el concurso. Miriam será la artista invitada y el cuerpo de baile y los doce concursantes del programa abrieron la gala con un espectacular baile.

Cada pareja tendrá que bailar tres estilos diferentes, uno elegido por el jurado, otro por los propios concursantes y el tercero que será de exhibición. David Bustamante y Yana Olina interpretarán el tango '«Set fire to the rain», el chachachá «The time of my life» y un baile free style a ritmo de «The Phoenix»; Patry Jordan y Rubén Salvador demostrarán lo aprendido durante el concurso con «Proud Mary» a ritmo de jive, el vals «Tu canción» y «Like it» en free style; mientras que Manu Sánchez y Mireia Arizmendi se enfrentarán al pasodoble con la canción «Desátame», a un fox con «Feeling good» y al free style con «A lovely night». ¿Quién crees que ganará la final? Vota en nuestra encuenta.

«Bailando con las estrellas» recibirá en la gran gala final la visita de Miriam, finalista de Operación Triunfo 2017, que cantará su single «Hay algo en mí». La gallega se hizo con el puesto de tercera finalista de OT, donde interpretó temas como «Invisible» de Malú y «No te pude retener», de Vanesa Martín que le valieron el reconocimiento del público y el jurado.