Actualizado 21/10/2018 a las 18:38

Pese a su expulsión hace dos domingos en la tercera edición de «MasterChef Celebrity», la exmodelo italiana Antonia Dell'Atte regresó solo siete día después a los fogones del concurso culinario en la repesca del concurso. Ni siquiera un programa estuvo Dell'Atte fuera de «MasterChef Celebrity», en el que hoy se reencontrará con su gran enemiga dentro del espacio de La 1 de TVE, la acaudalada empresaria Carmen Lomana.

Ambas han protagonizado varios enfrentamientos desde que arrancase la tercera edición del exitoso concurso de La 1, como dejaron claro durante la propia presentación de esta nueva temporada de «MasterChef Celebrity» en el FesTVal de Vitoria, celebrado el pasado mes. Allí, Dell'Atte se despachó a gusto contra Lomana al ser preguntada sobre el «duelo de divas» entre ambas. «Creo que al final la pobre no es tan diva», señaló la exmodelo, en declaraciones de las que se hizo eco Helena Cortés en ABC.

La italiana, que hace dos semanas se marchó llorando del concurso y llamando «fariseos» al resto de aspirantes, retorna este viernes a «MasterChef Celebrity», que definió al inicio del concurso como «una de las experiencias más traumática» de su vida. «Alguna puñalada ha habido. No he llorado tanto ni en "La máquina de la verdad" (el programa de Telecinco en los noventa) ni con mi exmarido. Y los jueces... pensaba que me querían, pero eran cabroncetes», comentó Dell'Atte en Vitoria.

Lomana, por su parte, tampoco se ha quedado atrás hablando sobre Dell'Atte. «Me tiene harta. No tiene feeling con nadie. Está un poco p'allá... ¡Está zumbada! Vive en el conflicto y el insulto y ante eso, lo mejor es reírse y callarse», ha expresado la empresaria acerca de la exmodelo italiana, de la que dice tener guardados «mensajes de WhatsApp» en los que Dell'Atte le insultaba y le decía «barbaridades».

Fuertes encontronazos

La enemistad entre ambas es más que latente y comenzó a hacerse «oficial» durante la cuarta noche de «MasterChef Celebrity», en la que terminó expulsado el actor Iván Massagué. En la velada, Lomana y Dell'Atte, que ya habían protagonizado algunos rifirrafes en el «talent show» de La 1, explotaron la una con la otra en la prueba de exteriores, pese a que cocinaban en el mismo equipo. Sucedió cuando la empresaria no se tomó de buen grado unas indicaciones de Dell'Atte.

«Me tienes hasta los cojones. Te doy un consejo y me dices que mando. ¡Eres una hortera y una cursi!», le chilló la exmodelo, hablando en italiano. «Pero no seas maleducada», le dijo por su parte Lomana, que pidió a Jordi Cruz, jurado del concurso, que mediara. «Quítame a esta de aquí, que me vuelve loca», le dijo. «¡Quítate tú y desmáyate otra vez! ¡Que me tienes harta!», replicó Dell'Atte, en alusión al desvanecimiento que Lomana sufrió hace varias semanas en «MasterChef Celebrity».

La tensión entre Lomana y Dell'Atte comenzó a ir «in crescendo» a partir de entonces y llegó a su apogeo hace dos semanas, en la última noche de la italiana en el concurso antes de volver en la repesca. Aquella velada, la empresaria no quiso ayudar a Dell'Atte en la prueba de eliminación, que podía hacerse por parejas y dejó a la televisiva sola ante el peligro. «Estoy mejor aquí arriba», dijo desde el balcón al que se suben los aspirantes «salvados». La italiana fue la única concursante a la que no apoyó ningún aspirante.

Lomana no quiere ayudar a la italiana

Sin apoyos en la prueba y totalmente superada, Dell'Atte no consiguió terminar su menú (le faltó el postre), fue eliminada junto a Jaime Nava –primera vez en la historia que «MasterChef Celebrity» expulsa a dos concursantes de una tacada–. Tras su adiós, entre lágrimas, acusó a sus compañeros de ser unos falsos y unos «fariseos», insinuando que habían preparado un complot para expulsarla.

Entonces, Lomana estalló a través de su Twitter. «No me apetecía estar con ella. Me saca de quicio. Muchos de vosotros me habéis atacado por no bajar, pero ninguno sabéis cuantos insultos he tenido que aguantar de esa señora», señaló la empresaria, que también acusó a la exmodelo de ser «tóxica».

Muchos de vosotros me habéis atacado por no bajar pero ninguno sabéis cuantos insultos he tenido que aguantar de esa señora. Y hace un momento me envío otros audios diciéndome barbaridades. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 7 de octubre de 2018

Tras siete días de aquello, la italiana consiguió volver al concurso en la repesca el pasado domingo. Esta noche se volverá a ver las caras con su archienemiga Lomana, después de que la empresaria optase por lanzar a Dell'Atte a los leones en la quinta velada de «MasterChef Celebrity».